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Temassız ödemelerde limit bin 500 liraya çıkarılıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 11:20
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Temassız ödemelerde limit bin 500 liraya çıkarılıyor

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, pazartesi gününden itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününden itibaren 1500 lira olacak.

2 YIL SONRA LİMİT ARTIRILDI

1 Temmuz 2022'de BDDK, temassız limitini 750 lira olarak belirlemişti. 2 yıl aradan sonra limit artırımına gidildi.

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