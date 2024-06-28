Dış ticaret açığında büyük gerileme! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de verilerle duyurdu | TÜİK Mayıs 2024 dış ticaret verileri
TÜİK, Mayıs 2024 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre dış ticaret açığı mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre geriledi. 2023 Mayıs'ta ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,4 iken, bu oran 2024'te yüzde 78,7 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dış ticaret verileriyle ilgili bir açıklama yaparken, "Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat %10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti.
OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE İHRACAT %4,5 ARTTI, İTHALAT %9,2 AZALDI
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artarak 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat %9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Aylara göre dış ticaret, Mayıs 2024
MAYIS AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %9,2 ARTARKEN İTHALAT %8,0 AZALDI
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Mayıs ayında %9,2 artarak 20 milyar 112 milyon dolardan, 21 milyar 969 milyon dolara yükseldi.
Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %8,0 azalarak 26 milyar 65 milyon dolardan, 23 milyar 971 milyon dolara geriledi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 2 milyar 2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %0,5 azalarak 45 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,7 oldu.
DIŞ TİCARET AÇIĞI MAYIS AYINDA %48,0 AZALDI
Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %48,0 azalarak 12 milyar 495 milyon dolardan, 6 milyar 502 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında %63,4 iken, 2024 Mayıs ayında %78,7'ye yükseldi.
DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE %34,3 AZALDI
Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %34,3 azalarak 56 milyar 33 milyon dolardan, 36 milyar 805 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mayıs döneminde %64,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde %74,4'e yükseldi.
İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Mayıs 2024
MAYIS AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,8 OLDU
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Mayıs ayında imalat sanayinin payı %94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.
Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.
MAYIS AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %68,9 OLDU
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Mayıs ayında ara mallarının payı %68,9, sermaye mallarının payı %14,7 ve tüketim mallarının payı %16,1 oldu.
İthalatta, 2024 Ocak-Mayıs döneminde ara mallarının payı %70,0, sermaye mallarının payı %14,6 ve tüketim mallarının payı %15,3 oldu.
Sektörlere göre dış ticaret, Mayıs 2024
MAYIS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU
Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 902 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 521 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 475 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 148 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 124 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,8'ini oluşturdu.
Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 609 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 459 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 893 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 433 milyon dolar ile İtalya ve 5 milyar 378 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,7'sini oluşturdu.
İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI
İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 862 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 780 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 282 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 879 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 456 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,4'ünü oluşturdu.
Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 19 milyar 90 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 17 milyar 846 milyon dolar ile Çin, 10 milyar 806 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 498 milyon dolar ile İtalya, 6 milyar 931 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,0'ını oluşturdu.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %9,6 ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %9,6 artarken, ithalat %9,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %11,6 artarken, ithalat %12,1 azaldı.
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,8 OLDU
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,8'dir. Ocak-Mayıs döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,2'dir. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür.
Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,3'tür. Ocak-Mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,5'tir. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,0'dır.
Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri dış ticareti, Mayıs 2024
ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2024 YILI MAYIS AYINDA 22 MİLYAR 26 MİLYON DOLAR OLDU
Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Mayıs ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %12,6 artarak 22 milyar 26 milyon dolar, ithalat %8,8 azalarak 28 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Mayıs ayında dış ticaret açığı %43,1 azalarak 12 milyar 150 milyon dolardan, 6 milyar 914 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında %61,7 iken, 2024 Mayıs ayında %76,1'e yükseldi.
İHRACAT 2024 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 97 MİLYAR 83 MİLYON DOLAR OLDU
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 97 milyar 83 milyon dolar, ithalat %9,4 azalarak 134 milyar 642 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %32,1 azalarak 55 milyar 321 milyon dolardan, 37 milyar 559 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mayıs döneminde %62,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde %72,1'e yükseldi.
Özel ticaret sistemine göre dış ticaret, Mayıs 2024
"HEDEFLERİMİZE ULAŞMADA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dış ticaret rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Şimşek, "Gerileyen cari açık hedeflerimize ulaşmada önemli rol oynayacak." dedi.
İşte Bakan Şimşek'in o açıklamaları
Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi.
Turizmde de güçlü seyir devam ediyor, mayısta yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 14 arttı.
Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.
Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır.
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