28 Haziran 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Türkiye gri listeden çıktı! FATF: Türkiye caydırıcı yaptırımlarla eksiklikleri giderdi
Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) bugün Singapur'da yaptığı toplantıda, Türkiye’nin mali gözlemcilerin gri listesinden çıkarılmasına karar verdi. Türkiye üç yıldır bu listedeydi. Sıcak gelişmenin ayrıntılarını ve yapılan açıklamaları A Haber Ankara Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.