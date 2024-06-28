Türkiye gri listeden çıktı! FATF: Türkiye caydırıcı yaptırımlarla eksiklikleri giderdi

Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) bugün Singapur'da yaptığı toplantıda, Türkiye’nin mali gözlemcilerin gri listesinden çıkarılmasına karar verdi. Türkiye üç yıldır bu listedeydi. Sıcak gelişmenin ayrıntılarını ve yapılan açıklamaları A Haber Ankara Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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