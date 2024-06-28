Şimdi yatırım zamanı! Türkiye gri listeden resmen çıkarıldı piyasalar hareketlendi! Karar ne anlama geliyor?

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ÇOK DAHA İYİ BİR SEVİYEYE GELECEK"

Yılın ikinci yarısında enflasyonun gerilemesiyle Türkiye ekonomisinin daha iyi bir seviyeye geleceğine vurgu yapan Dr. Kork, gri liste kararının ekonomideki pozitif görünüme güçlü bir katkı sunacağını söyledi. Kork, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye gri listeden çıkmak için bugüne kadar önemli reformlar gerçekleştirdi. Sırada yapılan çalışmaların meyvesini almak var. 19 Temmuz'da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesi bulunuyor. Kararın, Moody's raporuna da olumlu yansımasını bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimine kuvvetli bir desteği var ve bu çok değerli. Bu kararın alınmasında büyük emekleri olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başta olmak üzere tüm ekonomi yönetimini tebrik ediyorum."

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Kararın resmen duyurulmasının ardından A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Arda Coşar ve ekonomist Prof. Dr. Levent Aydın kararla ilgili değerlendirme yaptı.