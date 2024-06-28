Şimdi yatırım zamanı! Türkiye gri listeden resmen çıkarıldı piyasalar hareketlendi! Karar ne anlama geliyor?
Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kararı sonrası 3 yıl aranın ardından gri listeden resmen çıkarıldı. Türkiye'nin gri listeden çıkarılması iş dünyasını da memnun ederken, "Olumlu etkilerini göreceğiz." yorumu geldi. A Haber canlı yayınına katılan ekonomistler de gri listeden çıkarılma kararı ile birlikte Türkiye'ye yabancı yatırımcının daha hızlı geleceğine dikkat çekerken "Ayak bağı ortadan kalktı" yorumunda bulundu.
Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkarılmasını değerlendiren BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, "Türkiye gri listeden çıkmak için bugüne kadar önemli reformlar gerçekleştirdi. Sırada yapılan çalışmaların meyvesini almak var. Kısa ve orta vadede gri listeden çıkışın olumlu etkilerini göreceğiz" dedi.
Türkiye, Singapur'da düzenlenen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Genel Kurulu'nun ardından Ekim 2021'den beri dahil olduğu gri listeden çıkarıldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, gri liste kararıyla artık uluslararası yatırımların önünde herhangi bir engel kalmadığını ifade ederek "Kısa ve orta vadede gri listeden çıkışın olumlu etkilerini göreceğiz. Malumunuz uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyordu. Alınan kararla artık fonlar Türkiye'ye yatırım yapabilecek. Ciddi bir sermaye akışının başlayacağı kanaatindeyim. Şirket satın alma-birleşme süreçlerinde de artış olacağını düşünüyorum. Pay piyasaları tarafında da TL varlıklara olan ilginin artmasını bekliyorum" diye konuştu.
"TÜRKİYE EKONOMİSİ ÇOK DAHA İYİ BİR SEVİYEYE GELECEK"
Yılın ikinci yarısında enflasyonun gerilemesiyle Türkiye ekonomisinin daha iyi bir seviyeye geleceğine vurgu yapan Dr. Kork, gri liste kararının ekonomideki pozitif görünüme güçlü bir katkı sunacağını söyledi. Kork, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye gri listeden çıkmak için bugüne kadar önemli reformlar gerçekleştirdi. Sırada yapılan çalışmaların meyvesini almak var. 19 Temmuz'da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesi bulunuyor. Kararın, Moody's raporuna da olumlu yansımasını bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimine kuvvetli bir desteği var ve bu çok değerli. Bu kararın alınmasında büyük emekleri olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başta olmak üzere tüm ekonomi yönetimini tebrik ediyorum."
KARAR NE ANLAMA GELİYOR?
Kararın resmen duyurulmasının ardından A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Arda Coşar ve ekonomist Prof. Dr. Levent Aydın kararla ilgili değerlendirme yaptı.
Ekonomist Arda Coşar: Türkiye'nin gri listeden çıkması beklenen bir durumdu. Geçtiğimiz sene seçimlerden sonra yeni ekonomi yönetiminin önceliklerinden biriydi. Bununla ilgili birçok hazırlık çalışması yapıldı. En son kripto para piyasası ile ilgili düzenleme geldi. Gri listeden çıkmak için bütün şartlar yerine getirilmiş oldu. Beklenen gerçekleşti. Bu durum piyasalarda bir miktar fiyatlandı.
YATIRIM YAPMAK İSTEYENİN İŞİ KOLAYLAŞACAK
Genel manasıyla olumlu bir durum. Uzun vade için düşünürsek hem borsa hem de diğer ürünler için olumlu bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen fonlar, yabancı yatırımcılar için işler kolaylaşacak. Aynı şekilde yurt dışında finansman alan şirketlerin finansman imkanları kolaylaşacak. Gri listeden çıkıp beyaz listeye girmek finansman açısında olumludur.
"TÜRK EKONOMİSİ SEVİNÇLE KARŞILADI"
Ekonomist Prof. Dr. Levent Aydın: Türkiye gri listeye 2021 Haziran ayında girmişti. O zaman kara para konusu ve terörün finansmanı noktasında düzenlemeler gerektiği konusunda raporlar yapılmıştı. Türkiye bu durumda 40'a yakın düzenleme yaptı son olarak kripto paralara yönelik kanun da Meclis'ten geçti. Türkiye gereken tüm kriterleri tamamlamıştı. Bakan Mehmet Şimşek her şeyi yaparak Singapur'a gitmişti. Sonuç bekleniyordu. Beklenen sonuç güzel bir şekilde geldi. Türk ekonomisi olarak bu durumu sevinçle karşıladık.
"DOĞRUDAN YATIRIMI DA ETKİLEYECEK"
Türk ekonomisi o listede yer alan en büyük ekonomiydi. Türkiye gelişmiş ülkeler sınıfın çok az altında biraz daha gayretle o sınıfa atlayacağız. İçeride gereken düzenlemeleri yapıyor olmamız ekonomik duruma etkisi çok büyük ama toplumsal ve uluslararası ilişkiler boyutu da var. Türkiye'nin bu noktada ilişki gücünü artıracak. Artık ayak bağı ortadan kalktı. AB'ye karşı müzakere elimiz güçlendi. İtibar, imaj ve güven açısında çok önemli. Güven finans dünyası açısından çok önemlidir. Doğrudan yatırıma da etkisi olacaktır. Düzenlemeler ile uluslararası standartlara uyum sağladık.
"ÇOK İYİ BİR NOKTADAYIZ"
Türkiye'de artık dezenflasyon süreci başladı. Bunun için güvene ve güce ihtiyacımız var. İşte bu bir güç katacak. Enflasyon noktasında dış dengede çok iyi bir noktayız. Rezervlerimiz 147 milyar dolar oldu. SWAP hariç net rezerv 12,7 milyar dolar. İthalat düşüyor, ihracat artıyor cari denge çok iyi noktalara geliyor. Dış denge hem itibar yönünden hem güven yönünden epeyce bir yol aldı. İç denge de ise sadece enflasyon sorunu kaldı. Onu da yıkmanın yolu hem dışarıda ki güveni sağlamak hem de içerideki fiyatlama davranışlarını oturtmak. Türk lirasının istikrarı için döviz kurunun istikrarı şarttır. Şu anda bunlar da sağlanmış vaziyette.
"İLK VAADİYDİ"
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Uluslararası sistemde para akışının yönünü belirleyen kurallı ekonomi alanında gri listede olmak o ülkenin doğrudan yatırım ya da uluslararası fonları çekmesi bakımından problemli bir alanda durdurduğunu gösterdiği gibi aynı zamanda uluslararası hukuk ve sermaye güvenliği bakımından da itibarının aşağıya doğru indiğini gösteren bir işaret. Mehmet Şimşek'in göreve geldiğinde ilk vaatlerinden biri Türkiye'yi süratle gir listeden çıkartmak olduğunu söylemişti.
GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK NEDEN ÖNEMLİ?
Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Türkiye'nin listeden çıkması ile birlikte bunların Türkiye'ye yatırım yapabilmesi bekleniyor.
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