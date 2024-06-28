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Uzmanlardan Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili değerlendirme: Beklentilerle paralel...

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 16:19
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Uzmanlardan Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili değerlendirme: Beklentilerle paralel...

Türkiye 3 yıllık sürenin ardından FATF'ın gri listesinden çıkarıldı. Türkiye'nin gri listeden çıkarılması piyasalar tarafından olumlu karşılanırken, uzmanlar da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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