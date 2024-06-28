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Düzce'de ihracat ve ithalat azaldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 12:49
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Düzce’de ihracat ve ithalat azaldı

Düzce ilinde Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 14,2 azaldı, ithalat yüzde 18,3 azaldı.

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