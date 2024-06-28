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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla dezenflasyon süreci hızlanacak

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 12:27 Güncelleme: 28.06.2024 12:29
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye’nin gri listeden çıkmasıyla dezenflasyon süreci hızlanacak

Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarırken kararı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından değerlendirdi. Yılmaz paylaşımında kararın Türk ekonomisine olan güveni güçlendirdiğini vurgularken "Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır." dedi. İşte detaylar...

Singapur'un iki yıl süreyle üstlendiği dönem başkanlığında bu yıl 23-28 Haziran'da 6'ncısı düzenlenen ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet yürüten FATF Genel Kurulu tamamlandı.

OECD'nin açıklamasına göre, FATF Genel Kurulu iki ülkeyi "gri liste" olarak tabir edilen "artırılmış izleme sürecinden" çıkardı.

Kararı sosyal medya hesabından değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır. Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.

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