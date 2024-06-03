Dijital telif yasasında son durum ne? Uzmanlardan dikkat çeken değerlendirme: Habere telif ödenmemesi basının gelirini düşürüyor





DİJİTAL PLATFORMLAR HAKSIZ GELİR ELDE EDİYOR

TBMM komisyonu tarafından yapılan çalışmalara değinen Özalp, şunları kaydetti: "Günümüzde gazete gibi yayınlar yerine artık haberin dijital dünyaya kaydığı görülmektedir. Basın yayıncıları bir haberi ilk yayınlayan kişi olarak avantaj, yani öncelikli bir durum elde etmek isterken, internet ortamında haberlerin kopyalanması ve dijital platformlar tarafından hiçbir telif ödenmeden ve haber kaynağına atıf yapılmadan haksız yere kullanılması sıkça rastlanan bir durumdur. Basın yayıncılarının bir haberi üretmek için verdiği emeğe karşılık, dijitalleşmenin sağladığı imkanlarla üçüncü kişiler, bu emek üzerinden haksız gelir elde etmekte. Bu durum, basın yayıncılarının gelirinde önemli bir düşüşe neden olmaktadır."



Dijital platformların, basın yayıncılarına oranla çok daha güçlü konumda olmasının orantısız bir pazar gücü eşitsizliği yarattığına dikkati çeken Özalp, komisyon tarafından yapılan çalışmalarda dijital platformların, tekele yakın bir pazar gücüne sahip olması nedeniyle hakim durumun kötüye kullanılması bakımından rekabet hukuku kapsamında da incelendiğini ifade etti.



Avukat Özalp, çalışmaları yapılan yasa tasarısının AB Dijital Pazarlar Yasası'na uyum kapsamında rekabet hukuku ile dijital platformlar arasındaki dengeyi sağlamayı amaçlayan bir tasarı olduğunun altını çizdi.



Dijital mecralarda haberlerin de etkileşim almak ve reklam geliri elde etme uğruna farklı bir boyuta evrilebildiğini dile getiren Özalp, bu durumun ise haberciliğin kamusallığı ve toplum yararını gözeten niteliğini zedeleyerek çeşitli dezenformasyonlara yol açabileceğini vurguladı.



HABER FOTOĞRAFININ ESER SAYILMAMASI HAK KAYBINA YOL AÇIYOR

Özalp, basın kuruluşlarının yazılı, sözlü ve görsel haberlerden gelir elde ettiğine işaret ederek, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre bir fotoğrafın 'eser' niteliği taşıyabilmesi için bilirkişiler tarafından o fotoğrafın eser niteliğini taşıdığının tespit edilmesi gerektiğini, bu sayede telif korumasından yararlanılarak cezai yaptırım uygulanabileceğini anlattı.

Günlük haber fotoğraflarının ise eser sayılmadığını ifade eden Özalp, "Fotoğraflı haberlerde yaşanan mağduriyete, Anadolu Ajansı muhabiri tarafından çekilen ve Ukrayna Savaşı'nın simgesi haline gelen Olena Kurilo'nun fotoğrafını örnek verebiliriz. Bu fotoğrafın dünya çapında telif ödenmeden ticari amaçlı kullanıldığı ve basıldığı, ancak bu kişilere karşı herhangi bir yaptırım uygulanamadığı görülmüştür. Bu durum, gerek fotoğrafı çeken kişi gerekse bu haberi yayınlayan ajans açısından ciddi bir hak kaybına sebep olmuştur." dedi.