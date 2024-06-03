Mayıs ayında ihracat rekoru! Bakan Ömer Bolat duyurdu 24 milyar doları aştı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 24 milyar 75 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 10,3 azalışla 30 milyar 593 milyon dolara geriledi. Ticaret Bakanlığının mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı. GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat mayısta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 11,4 artarak 24 milyar 75 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 10,3 düşüşle 30 milyar 593 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 1,9 azalışla 54 milyar 668 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 47,8 azalarak 6 milyar 518 milyon dolara geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 15,3 puan artarak yüzde 78,7, enerji verileri hariç tutulduğunda 17,9 puan yükselişle yüzde 88,1, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 14,4 puan artarak yüzde 91,7 olarak belirlendi.

