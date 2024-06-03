Mayıs ayında ihracat rekoru! Bakan Ömer Bolat duyurdu 24 milyar doları aştı
Son dakika haberine göre Türkiye, Mayıs 2024 döneminde ihracat rekoru kırdı. Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolara yükseldi. 1 yıllık ihracat ise 260 milyar dolara ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşme öngörülerimiz doğrultusunda devam etti." ifadesini kullandı.
Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 24 milyar 75 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 10,3 azalışla 30 milyar 593 milyon dolara geriledi. Ticaret Bakanlığının mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı. GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat mayısta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 11,4 artarak 24 milyar 75 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 10,3 düşüşle 30 milyar 593 milyon dolar oldu.
Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 1,9 azalışla 54 milyar 668 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 47,8 azalarak 6 milyar 518 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 15,3 puan artarak yüzde 78,7, enerji verileri hariç tutulduğunda 17,9 puan yükselişle yüzde 88,1, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 14,4 puan artarak yüzde 91,7 olarak belirlendi.
ÜRÜN, ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT
Geçen ay en fazla ihracat yüzde 10,3 artış ve 12 milyar 214 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 13,5 yükseliş ve 8 milyar 502 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 1,5 artış ve 2 milyar 823 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.
Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,8 (22 milyar 816 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,1 (741 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (405 milyon dolar) olarak kaydedildi.
Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 902 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 475 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 448 milyon dolarla İngiltere geldi.
İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,2 olarak hesaplandı. Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 933 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 952 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 742 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.
İTHALAT VERİLERİ
Mayısta en çok ithalat yüzde 16,4 azalış ve 21 milyar 81 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 19,8 artış ve 4 milyar 920 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 5,4 azalış ve 4 milyar 510 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.
Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 82,9 ile imalat sanayisinde (25 milyar 349 milyon dolar), yüzde 10,5 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 211 milyon dolar), yüzde 3,6 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 109 milyon dolar) hesaplandı. Mayısta en fazla ithalat yapılan ülkeler 3 milyar 861 milyon dolarla Çin, 3 milyar 780 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 283 milyon dolarla Almanya oldu.
İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 59,4 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 209 milyon dolarla Avrupa Birliği, 8 milyar 209 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 25 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.
OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 34,4 AZALDI
GTS kapsamında ocak-mayıs döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 106 milyar 914 milyon dolar, ithalat yüzde 9,3 azalışla 143 milyar 674 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 3,8 düşüşle 250 milyar 588 milyon dolar olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 34,4 azalarak 36 milyar 761 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,4 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayısta dış ticaret dengesinin yıllık 6 milyar dolar iyileştiğini belirterek, "Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşme öngörülerimiz doğrultusunda devam etti." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı. Dış dengedeki iyileşmenin devam ettiğine dikkati çeken Şimşek, ihracatın yüzde 11,4 arttığı, ithalatın ise yüzde 10,3 daraldığı mayısta dış ticaret dengesinin yıllık 6 milyar dolar iyileştiğini bildirdi.
Bakan Şimşek, şunları kaydetti: "Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşme öngörülerimiz doğrultusunda devam etti. Son 20 yılda ortalama yüzde 3,8 olan cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda yüzde 2,5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Açığın daralması dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak kalıcı rezerv birikimine imkan sağlayacaktır. Dezenflasyonun dengelenmeye eşlik edeceği bir döneme giriyoruz."
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