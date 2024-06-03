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SOCAR Türkiye'den "İsrail'e petrol satılıyor" iddialarına yalanlama

DHA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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SOCAR Türkiye’den İsrail’e petrol satılıyor iddialarına yalanlama

SOCAR Türkiye, İsrail'e ham petrol sattığı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. İthamların asılsız olduğunu bildiren şirket, "Kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmayı amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

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