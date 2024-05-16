Rekabet Kurulu'ndan Google'a idari para cezası! Yükümlülüklerini yerine getirene kadar her gün uygulanacak
Son dakika haberine göre Google, yerel arama hizmetleri kararı doğrultusunda getirilen yükümlülüklerini "otel sorguları" bakımından yerine getirmedi. Google'a yükümlülüklerini yerine getirene kadar her gün için 2023 yılı gayri safi gelirlerinin on binde 5'i oranında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Google, yerel arama hizmetleri kararı doğrultusunda getirilen yükümlülüklerini "otel sorguları" bakımından yerine getirmedi. Google'a yükümlülüklerini yerine getirene kadar her gün için 2023 yılı gayri safi gelirlerinin on binde 5'i oranında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
İşte Rekabet Kurulu'ndan yapılan o açıklama
Rekabet Kurulunun 08.04.2021 tarihli ve 21-20/248-105 sayılı kararında, GOOGLE'ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, GOOGLE'ın kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (GOOGLE Hotel Ads-GHA) hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edilmiş, GOOGLE hakkında 296.084.899,49 milyon TL idari para cezasına hükmedilmiştir.
Kurul ayrıca GOOGLE'a, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirmiştir. Bu kapsamda GOOGLE'ın, rakip yerel arama hizmetlerine ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında GOOGLE'ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması gerekmektedir.
Bu doğrultuda GOOGLE, "yerel arama hizmetleri" pazarında Kurul tarafından işaret edilen endişeleri bertaaraf etmek için yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları içeren tedbir önerilerini sunmuştur.
Akabinde Kurulun 21.03.2024 tarihli toplantısında, GOOGLE tarafından sunulan bu tedbir önerilerinin uygulanmaya alınması ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar verilmiştir. GOOGLE tarafından söz konusu tedbirlerin, 15.04.2024 tarihi itibarıyla tamamen piyasaya sürüldüğü ifade edilmiştir.
Ancak GOOGLE'ın "yerel arama hizmetleri" bakımından uygulanmaya alınmasına karar verilen yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamadığı, dolayısıyla GOOGLE'ın "yerel arama hizmetlerine" ilişkin Kurul tarafından getirilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilmiştir.
Bu kapsamda Kurulun 09.05.2024 tarihli toplantısında; GOOGLE'ın 08.04.2021 tarihli ve 21-20/248-105 sayılı Kurul kararında hükme bağlanan, "Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında GOOGLE'ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına" şeklindeki yükümlülüğü otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmetleri bakımından yerine getirmediğine ve bu nedenle 4054 sayılı Kanun'un 17. maddesi kapsamında GOOGLE'a 15.04.2024 tarihi itibarıyla başlamak ve bu yükümlülüklerin yerine geirilmesine kadar yürütülmek üzere 2023 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için on binde beşi oranında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
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