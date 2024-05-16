Rekabet Kurulu’ndan Google’a idari para cezası! Yükümlülüklerini yerine getirene kadar her gün uygulanacak

Bu kapsamda Kurulun 09.05.2024 tarihli toplantısında; GOOGLE'ın 08.04.2021 tarihli ve 21-20/248-105 sayılı Kurul kararında hükme bağlanan, "Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında GOOGLE'ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına" şeklindeki yükümlülüğü otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmetleri bakımından yerine getirmediğine ve bu nedenle 4054 sayılı Kanun'un 17. maddesi kapsamında GOOGLE'a 15.04.2024 tarihi itibarıyla başlamak ve bu yükümlülüklerin yerine geirilmesine kadar yürütülmek üzere 2023 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için on binde beşi oranında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

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