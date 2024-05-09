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Dijital telif yasası çıkacak mı? Seçim sonrası ilk toplantı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Dijital telif yasası çıkacak mı? Seçim sonrası ilk toplantı

Dijital Mecralar Komisyonu, seçim sonrası ilk toplantısını yaptı. Komisyon Başkanlığını Hüseyin Yayman'ın yaptığı komisyonda dijital telif yasası başta olmak üzere önemli konular masaya yatırıldı.

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