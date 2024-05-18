Dijital telif yasasında kritik zirve Haziran’da! Türkiye’den flaş hamle! TikTok yasaklanıyor mu?

DİJİTAL TELİF YASASI İLK SIRADA

"Bu dijital telif meselesi dünyada da çok önemli. Türkiye'de de çok önemli ve çok konuşulan ve tartışılan konuların başında geliyor. Kişiselleştirerek somut bir örnek vermemiz gerekirse, ben CNN TÜRK stüdyolarına geldiğimde çok sayıda arkadaşımızın, basın emekçisinin ekranın başında çalıştığını, bir yayın hazırlığı yaptığını görüyoruz. Pek çok kişinin emeği varken siz yaptığınız yayını herhangi bir dijital mecra alıyor ve kendi yayınıymış gibi kullanmaya başlıyor. Burada asıl sorun başlıyor. Siz o zaman, bir medya kuruluşunun yayınının izinsiz bir biçimde kullanılması, haberinin telif ödemeden kullanılması neye yol açıyor.

Personel için emek sarf etmeyen, emek ortaya koymayan, herhangi bir emek ve kreatif katkı koymayan mecra alıyor sizin içeriğinizi başka yerde kullanmaya başlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra sizin reklam gelirleriniz hiçbir emek sar etmeden o yayını alıp kullanan başka birine gitmeye başlıyor. Bunun adı tam olarak emek hırsızlığı.

Bu emek hırsızlığı karşısında bu defa kurumlar, büyük işletmeler kan kaybetmeye başlıyor. Buraları ayakta tutan reklam gelirleri. Giderlerinizi kısmaya başlıyorsunuz.