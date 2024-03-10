Emekliye 7 büyük destek yolda! Düğmeye basıldı: Refah payından tatile, barınmadan ulaşıma...
Milyonlarca emeklinin hayatını kolaylaştırmak için kolları sıvayan hükümet yeni destekler için hazırlıklara başladı. Nisan ayının gelmesiyle birlikte Meclis'e gelmesi planlanan 7 büyük destek ile emekliler rahat bir yaşama kavuşacak ve gelirleri yükselecek. İşte emeklilere verilmesi planlanan o destekler...
Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak yeni yasal düzenlemeler için gün sayılıyor. Başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlıklar başta belediyeler ve bankalar olmak üzere yapacakları protokollerle destekleri hayata geçirecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılının emekliler yılı ilan edildiğini açıklamasından sonra hükümet de düğmeye bastı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Nisan ayında Meclis'in açılması ile birlikte ilk gelecek düzenlemelerden birisinin emekliler ile ilgili olacağını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da emekliler için yeni adımlar atıldığının müjdesini verdi. Emekliler için öncelikli olarak gelirlerini artırıcı tedbirler öne çıkacak. Emekliler için ilk etapta yapılacak düzenlemelerde 7 başlık öne çıkıyor. Bu 7 ana konu üzerinde ilgili bakanlık ve kurumlarda kapsamlı çalışma başladı. İşte emekliler için yapılan 7 çalışmanın detayları...
1- BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM
Bu kapsamda emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok konu ele alınacak. Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.
2- ENERJİ DESTEKLERİ
Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğal gaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda Enerji Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek.
3- ULAŞIM DESTEĞİ
Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.
4- BARINMA DESTEĞİ
Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımları da gündeme geldi. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler de devreye girecek. Büyükşehirlerde bu destek miktarı daha yüksek olacak. Böylece emeklilerin kiralarının bir kısmı karşılanacak.
5- FİNANS DESTEĞİ
Bu kapsamda bankalarla yapılacak protokollerle emekliler için banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da d6evreye sokulacak. Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması, promosyon miktarlarının artırılması gibi konular devrede olacak.
6- TATİL DESTEĞİ
Tatil yapma imkanı bulamayan emekliler için kamu kurumlarının tesisleri kapılarını açacak. Böylece emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanına kavuşacak. Ayrıca turizm şirketleriyle yapılacak protokollerle emeklilere özel kampanyalarla tatil beldelerinde indirimle tatil imkanları da sunulacak.
7- REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ
Emekliler için uygulanan taban maaştaki seyyanen destekler önümüzdeki dönem için yeniden belirlenecek. Bu artışın Temmuz'dan önce yapılması da bekleniyor. Ayrıca kök maaş düzenlemesi için seyyanen artış ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik de masada çalışılan konular arasında.
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