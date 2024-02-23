En uygun yatırım aracı ne? En çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Altın ne olacak?

EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI

2002 ve 2022 yıllarını referans aldığımız zaman Türkiye'de en çok kazandıran yatırım aracı gram altındır. Bunun bir ayağı dolar diğer ayağı onstur. Bunu da borsa takip ediyor. Borsa uzun vadeli olarak korkulması gereken bir yatırım aracı değildir. Bunun için finansal okur yazarlık oldukça önemli. Bazı insanların yorumları nedeniyle dolara yönelen vatandaşlarımız var. Dolar ödeme aracıdır. Kesinlikle yatırım aracı değildir. Bunu rakamlar söylüyor. Son 20 yılda en az getiri getiren dolardır. Ancak en çok konuşulan dolardır. Borsanın küçük yatırımcılara tanıtılması için farklı yollar izlenmeli. Borsaya umut paranla değil unut paranla girdiğin andan itibaren hiçbir zaman zarar edilmez. Rakamlar ve getiriler borsada yatırımcının hiçbir zaman zarar etmediğini gösteriyor. Çünkü resmi olarak bir şirketten hisse satın alıyorsunuz. Bu şirketle büyümeye devam ediyorsunuz. Ev veya araba parası ile ya da kredi ile bu işlemleri yapmak riskli işlerdir.