En uygun yatırım aracı ne? En çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Altın ne olacak?
Merkez Bankası perşembe günü yaptığı Para Politikaları Kurulu toplantısında faizleri yüzde 45 sabit tuttu. Enflasyon konusunda beklentiler gerçekleşmezse faiz artırımı olabileceğinin de mesajı piyasaya verildi. Piyasa bekle-gör mesajı verildi. Altın-döviz piyasası, ev ve araba fiyatları nasıl etkilendi? Altın ne durumda? Borsada neler oluyor? Merak edelin tüm gelişmeleri A Haber’de yayınlanan Aklı Yolu programına katılan para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu. Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.
EN UYGUN YATIRIM ARACI NE?
Peki en uygun yatırım aracı ne? Uzmanlar ne diyor? Altın ne olacak? Altın-döviz piyasası, ev ve araba fiyatları nasıl etkilendi? Altın ne durumda? Borsada neler oluyor? Yatırımcılar nelere dikkat edilmeli? Gram altında kritik tarih ne? Merak edelin tüm gelişmeleri A Haber'de yayınlanan Aklı Yolu programına katılan para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.
FAİZ KARARLARI VE PİYASAYA MESAJ
İslam Memiş: 2023 yılı genel seçiminden sonra yeni ekonomi yönetimi kendine yeni bir ekonomi modeli belirledi ilk önce faiz artırımları gerçekleşti. Merkez Bankası her ay düzenli şekilde yaparak yüzde 45 seviyesine getirdi. Gelişmiş ülkelerin Merkez Bankalarına bakarsak standartlarımız dünya ile aynı oldu. Aynı artıran aynı anda soluklanan ve aynı anda büyük ihtimalle faiz indirimlerini başlatan bir Merkez Bankası karşımızda var.
BORSA VE GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem yerli hem yabancı yatırımcılara sosyal medyadan önemli mesajlar verdi. Gri listeden çıkmak için incelemeler yapılacak. Haziran ayında piyasaları takip edeceğiz. Bugün listeden çıkmış olacak direnç olan 10 bini geçerdik. Dolar bazlı ve enflasyon bazlı olarak borsayı değerlendirirsek Türk borsası ucuz. Şu anda yüzde 65 civarında yerli yüzde 35 civarında yabancı yatırımcı var. Bunun tersine dönmesi için gri listeden çıkmamız gerekiyor. Sıkılaştırma politikasının ilerlemesi gerekir. Not artırımlarının başlamasının ardından yabancı yatırımcıların girişini göreceğiz. Borsanın dolar bazlı 400 dolar seviyesinin üzerine atakları sürpriz olmayacak.
HALKA ARZLAR VE BORSANIN KAZANCI
Borsanın 2,5 aylık getirisine baktığımız zaman yüzde 20 civarında kazanç verdi. Halka arzların yapıldığı her ortamda yatırımcının çok kazandığı bir grafik karşımıza çıkıyor. Halka arzlar şirket güveni ve biraz daha rahatlaması için önemli. Halka arzlar yatırımcısına en çok kazandıran işlemler arasında yer alır. Her ay düzenli kazandıracak bir sistem gibi değil çünkü kumar değil yatırım piyasasıdır. Şirketlerin bilançosu ve karlılık oranları mevsimsel etkiler oldukça önemlidir.
EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI
2002 ve 2022 yıllarını referans aldığımız zaman Türkiye'de en çok kazandıran yatırım aracı gram altındır. Bunun bir ayağı dolar diğer ayağı onstur. Bunu da borsa takip ediyor. Borsa uzun vadeli olarak korkulması gereken bir yatırım aracı değildir. Bunun için finansal okur yazarlık oldukça önemli. Bazı insanların yorumları nedeniyle dolara yönelen vatandaşlarımız var. Dolar ödeme aracıdır. Kesinlikle yatırım aracı değildir. Bunu rakamlar söylüyor. Son 20 yılda en az getiri getiren dolardır. Ancak en çok konuşulan dolardır. Borsanın küçük yatırımcılara tanıtılması için farklı yollar izlenmeli. Borsaya umut paranla değil unut paranla girdiğin andan itibaren hiçbir zaman zarar edilmez. Rakamlar ve getiriler borsada yatırımcının hiçbir zaman zarar etmediğini gösteriyor. Çünkü resmi olarak bir şirketten hisse satın alıyorsunuz. Bu şirketle büyümeye devam ediyorsunuz. Ev veya araba parası ile ya da kredi ile bu işlemleri yapmak riskli işlerdir.
TÜRKİYE'NİN ALTIN İLGİSİ
Şu anda Kapalıçarşı'da fiziki olarak alınan altının gramı 2 bin 126 liradır. Ons altın bugün 2 bin 37 dolar seviyesinde Gram altın çift ayaklı olduğu için her zaman şanlı oluyor. Biz toplumsal olarak altını değer olarak görüyoruz. Türkiye'de yastın altında 5 bin ton altın var. Son 4 veya 5 yılda bankalardaki altın hesaplarında ciddi bir artış var. Türkiye'nin altına karşı ciddi bir ilgisi var. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için bir çalışma yapılıyor. Bu yakında kamuoyu ile paylaşılacak. Türkiye'de en fazla altın biriktiren ve en fazla altına ilgi duyan kadınlarımız. Erkekler ise borsa, döviz ve kripto paralara yöneliyor. Erkeler yatırım konusunda modern sistemi ve riski seviyor kadınlar ise daha geleneksel ve garantici. Çocukları evlendirme, ev ve araba alma planları yapıyor ve merhamet duygusu ile aileyi ön planda tutarak hareket ediyor.
ALTINDA KRİTİK EŞİK
Faiz indirimlerinin başlamasında sonra teknik olarak bu yıl ons altında 2 bin 150 dolar devamında 2 bin 350 dolar seviyelerini takip edeceğiz. Gram altın ons atlından destek görerek bu yükselişlerine devam edecek. Altın borcu olanlar ya da düğün yapacaklar dikkatli olmalı. Ocakta altın 2 bin 70 TL civarıydı. Şubat ayında 2 bin 125 TL civarı seyrediyor. Mart ayında beklentim 2 bin 150 TL. Ancak yaz ayları ve düğün sezonunda 2 bin 500 ve 2 bin 700 TL civarı olacaktır. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte geçen yıl altın yıla bin 115 TL ile başlamıştı yaz ayların bin 600 ve bin 700 TL civarında oldu. Şimdi bugünkü rakamları değerlendirdiğimizde önümüzde bir tablo var. Ancak bizim radarımızda 3 bin TL var. Bunun yıl sonu olmadan gelmesi muhtemeldir.
GRAM ALTIN
Alış: 2.031,41 TL
Satış: 2.031,67 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 3.459,00 TL
Satış: 3.528,00 TL
ALTIN (ONS)
Alış: $2.033,64
Satış: $2.034,08
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 1.927,66 TL
Satış: 1.938,99 TL
ALTIN ($/KG)
Alış: $65.060,00
Satış: $65.070,00
ALTIN (EURO/KG)
Alış: €70.525,00
Satış: €70.536,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 13.838,00 TL
Satış: 14.049,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 6.941,00 TL
Satış: 7.099,00 TL
REŞAT ALTINI
Alış: 13.870,47 TL
Satış: 14.081,95 TL
KULPLU REŞAT ALTINI
Alış: 13.872,69 TL
Satış: 14.084,20 TL
22 AYAR ALTIN TL/GR
Alış: 1.917,64 TL
Satış: 2.031,32 TL
18 AYAR ALTIN TL/GR
Alış: 1.482,93 TL
Satış: 1.483,12 TL
14 AYAR ALTIN TL/GR
Alış: 1.121,36 TL
Satış: 1.509,63 TL
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