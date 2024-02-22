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Çeyrek altına yoğun talep! A HABER altınların basıldığı DARPHANE'de: Üretimde artış var
Altına talep artınca piyasa çeyrek altın sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Talep fazla olunca Darphane'de seri üretim de hızlandı. A Haber altının merkezi Darphane'yi görüntüledi. Altın basımında son durumu A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim'e sordu. İşte detaylar...
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Giriş Tarihi: 22.02.2024 12:00Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 12:01