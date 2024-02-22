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Çeyrek altına yoğun talep! A HABER altınların basıldığı DARPHANE'de: Üretimde artış var

Altına talep artınca piyasa çeyrek altın sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Talep fazla olunca Darphane'de seri üretim de hızlandı. A Haber altının merkezi Darphane'yi görüntüledi. Altın basımında son durumu A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim'e sordu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 22.02.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 12:01
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Çeyrek altına yoğun talep! A HABER altınların basıldığı DARPHANE’de: Üretimde artış var

Çeyrek altına bu yıl talep oldukça fazla arttı.

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Çeyrek altına yoğun talep! A HABER altınların basıldığı DARPHANE’de: Üretimde artış var

A Haber ekibi Türkiye'de tek altın basılan yeri Darphane'de seri üretimi görüntüledi.

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Çeyrek altına yoğun talep! A HABER altınların basıldığı DARPHANE’de: Üretimde artış var

Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.


İşte o açıklamalardan satır başları ve Darphane'den görüntüler;

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Çeyrek altına yoğun talep! A HABER altınların basıldığı DARPHANE’de: Üretimde artış var

CUMHURİYET ALTINI NEDİR?

Cumhuriyet altınları özel bir kanunla tanımlı TBMM kararıyla vasıfları tanımlanmış görselleri belirlenmiş bir altın türü. Türkiye'de sadece Darphane tarafından üretilebilecek olan bir altın.

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Çeyrek altına yoğun talep! A HABER altınların basıldığı DARPHANE’de: Üretimde artış var

10 çeşit altın var. Piyasada çeyrek altın olarak biliniyor ama Cumhuriyet Altını deyince biz 10 çeşit altın anlıyoruz.