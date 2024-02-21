Piyasalarda yükseliş devam ediyor! Peki ve altın ve borsadaki yükseliş ne zaman kadar devam edecek? Kredi kartı faizleri yükselecek mi ?

Akademisyen- Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi

"Geçen haftadan bu yana 1000 lirasını Dolar'a ve Euro'ya yatıranlar 71 lira civarında bir kazanç sağladı. Borsa da ise 34 lira civarında kazanç sağlandı ki yılın ilk aylarında ciddi bir artış söz konusuydu çünkü geçtiğimiz yıl kaybettiğini aldı son çeyrekte.

Bu yatırım araçlarının son dönemlerde ne kadar kazandıracağına dair parametreleri de anlamaya çalışıyor yatırımcı."