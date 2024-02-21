Piyasalarda yükseliş devam ediyor! Peki ve altın ve borsadaki yükseliş ne zaman kadar devam edecek? Kredi kartı faizleri yükselecek mi ?
Piyasada ki hareketlilik sürüyor. Borsa İstanbul son zamanlarda en yüksek kapanışları gerçekleştiriyor. Hem altın hem de borsa yatırımcısı kazanmaya devam ediyor. Gram altının fiyatının 2 bin TL civarında seyir ederken dolar 31 lirayı buldu. Öte yandan son dönemde kredi kartı kullanımının artmasının ardından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bir düzenleme yapılacağının sinyalini vermişti. Kredi kartlarına bir sınırlama getirileceği piyasa tarafından konuşulurken, masadaki kısıtlama seçenekleri merak konusu oldu. Peki altın ve borsada ki yükseliş sürecek mi? Beklenti ne yönde ve güvenli liman her zaman kazandırır mı? Vatandaş neden kredi kartlarına yöneliyor? Uzman isimler piyasalarda son durumu A Haber’de anlattı.
İşte o programdan satır başlıkları;
Piyasa da yükselişler devam ederken geçen hafta 1000 TL'si olan vatandaş bu parayı piyasa yatırsaydı ne kadar kazanırdı?
Akademisyen- Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi
"Geçen haftadan bu yana 1000 lirasını Dolar'a ve Euro'ya yatıranlar 71 lira civarında bir kazanç sağladı. Borsa da ise 34 lira civarında kazanç sağlandı ki yılın ilk aylarında ciddi bir artış söz konusuydu çünkü geçtiğimiz yıl kaybettiğini aldı son çeyrekte.
Bu yatırım araçlarının son dönemlerde ne kadar kazandıracağına dair parametreleri de anlamaya çalışıyor yatırımcı."
"Altın neden kazandırıyor çünkü yatırımcı şunu biliyor "en güvenli liman altın" son süreçte merkez bankaları altın rezervlerini arttırmaya başladılar ve doları da azalttılar."
"Borsa yılın ikinci yarısında toparlamaya başlayacak. Çünkü merkez ülkeler faiz indirimine başlayınca gelişmekte olan ülkeler düşük maliyetli finansman olanağına sahip olacak. Bu durumda üretimi destekleyecek üretimde daha fazla kar demek ve piyasalar daha da canlanacaktır."
ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 30 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 30 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 2 milyon 101 bin 500 liraya yükseldi.
DOLARIN BİRİM FİYATI 30,8879 LİRA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,8879 lira, satışta 30,0117 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,8172 lira, satışta 30,9407 lira olarak belirlemişti.
Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına gitmesine rağmen son dönemde kredi kartı faizlerinde bir artış olmamıştı. Kredi faizleri yükselirken kredi kartı faizlerinin sabit kalması borçlanma yapmak isteyen vatandaşları kredi kartlarına yöneltti.
Peki vatandaş neden kredi kartlarına yöneliyor? Kredi kartı faizleri yükselecek mi, kredi kartlarına taksit ve limit sınırlaması gelecek mi?
Akademisyen- Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi
Kredi kartında ki artış oranı bir önceki yıla göre yüzde 109 oranında oldu. Enflasyon yüzde 65 ise bunun çok ötesinde bir artış konusu söz konusu.Şu an evet iç talep çok güçlü ama enflasyon etkisi olduğu kadar iç talepten dolayı da biz büyüyoruz. Harcama kalemlerini tek tek ele almak lazım. Bunlardan bir tanesi ithal mal olan kredi kartıyla yapılan harcamalar. Bu ciddi anlamda yüksek ve burada ki taksitlere dair bir kısıtlama söz konusu olabilir.
"Kredi kartı limit artışı hacmi ile enflasyon artışı arasında ki ilişkinin tutturulmasından yanayım. Yani burada 30 bin lira geliri olan birine 1 milyon lira limitli kredi kartının verilmesi dengeyi bozar. Bazı bankalar kredi gelir oranına bakmadan hareket ediyorlar ve bu hassas bir nokta."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? İlk Evim Konut kredisi kampanyası çıktı mı, ne zaman çıkacak?
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi 2024 | Türkiye 3 sıra basamakları tırmandı! İşte Türk ordusunun milli gururları
- Emekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT'liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural
- KAAN uçak teknik özellikleri | Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN kaçıncı nesil, insansız mı çalışıyor? İlk uçuşunu yaptı mı?
- 6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...
- Sağlık Bakanlığı DYS nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanlığı DYS girişi nereden, nasıl yapılır? "dys.saglik.gov.tr"
- Elektrik tellerindeki toplar meğer o işe yarıyormuş! Kimsenin aklına gelmez
- Aile Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | 2024 Bakanlık sınavsız 8.000 işçi alımı başvuru şartları neler?
- Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur'luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı KPSS-2024/5 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı şartları neler?
- BİLSEM sınavları ne zaman? Sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU
- İbrahim Keloğlan son dakika | Kedi Eros'u katleden cani hakkında yeni gelişme! İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?