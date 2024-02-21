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Piyasalarda yükseliş devam ediyor! Peki ve altın ve borsadaki yükseliş ne zaman kadar devam edecek? Kredi kartı faizleri yükselecek mi ?

EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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Piyasalarda yükseliş devam ediyor! Peki ve altın ve borsadaki yükseliş ne zaman kadar devam edecek? Kredi kartı faizleri yükselecek mi ?

Piyasada ki hareketlilik sürüyor. Borsa İstanbul son zamanlarda en yüksek kapanışları gerçekleştiriyor. Hem altın hem de borsa yatırımcısı kazanmaya devam ediyor. Gram altının fiyatının 2 bin TL civarında seyir ederken dolar 31 lirayı buldu. Öte yandan son dönemde kredi kartı kullanımının artmasının ardından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bir düzenleme yapılacağının sinyalini vermişti. Kredi kartlarına bir sınırlama getirileceği piyasa tarafından konuşulurken, masadaki kısıtlama seçenekleri merak konusu oldu. Peki altın ve borsada ki yükseliş sürecek mi? Beklenti ne yönde ve güvenli liman her zaman kazandırır mı? Vatandaş neden kredi kartlarına yöneliyor? Uzman isimler piyasalarda son durumu A Haber’de anlattı.

İşte o programdan satır başlıkları;

Piyasa da yükselişler devam ederken geçen hafta 1000 TL'si olan vatandaş bu parayı piyasa yatırsaydı ne kadar kazanırdı?

Akademisyen- Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi

"Geçen haftadan bu yana 1000 lirasını Dolar'a ve Euro'ya yatıranlar 71 lira civarında bir kazanç sağladı. Borsa da ise 34 lira civarında kazanç sağlandı ki yılın ilk aylarında ciddi bir artış söz konusuydu çünkü geçtiğimiz yıl kaybettiğini aldı son çeyrekte.

Bu yatırım araçlarının son dönemlerde ne kadar kazandıracağına dair parametreleri de anlamaya çalışıyor yatırımcı."

"Altın neden kazandırıyor çünkü yatırımcı şunu biliyor "en güvenli liman altın" son süreçte merkez bankaları altın rezervlerini arttırmaya başladılar ve doları da azalttılar."

"Borsa yılın ikinci yarısında toparlamaya başlayacak. Çünkü merkez ülkeler faiz indirimine başlayınca gelişmekte olan ülkeler düşük maliyetli finansman olanağına sahip olacak. Bu durumda üretimi destekleyecek üretimde daha fazla kar demek ve piyasalar daha da canlanacaktır."

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 30 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 30 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 2 milyon 101 bin 500 liraya yükseldi.

DOLARIN BİRİM FİYATI 30,8879 LİRA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,8879 lira, satışta 30,0117 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,8172 lira, satışta 30,9407 lira olarak belirlemişti.

Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına gitmesine rağmen son dönemde kredi kartı faizlerinde bir artış olmamıştı. Kredi faizleri yükselirken kredi kartı faizlerinin sabit kalması borçlanma yapmak isteyen vatandaşları kredi kartlarına yöneltti.

Peki vatandaş neden kredi kartlarına yöneliyor? Kredi kartı faizleri yükselecek mi, kredi kartlarına taksit ve limit sınırlaması gelecek mi?

Akademisyen- Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi

Kredi kartında ki artış oranı bir önceki yıla göre yüzde 109 oranında oldu. Enflasyon yüzde 65 ise bunun çok ötesinde bir artış konusu söz konusu.Şu an evet iç talep çok güçlü ama enflasyon etkisi olduğu kadar iç talepten dolayı da biz büyüyoruz. Harcama kalemlerini tek tek ele almak lazım. Bunlardan bir tanesi ithal mal olan kredi kartıyla yapılan harcamalar. Bu ciddi anlamda yüksek ve burada ki taksitlere dair bir kısıtlama söz konusu olabilir.

"Kredi kartı limit artışı hacmi ile enflasyon artışı arasında ki ilişkinin tutturulmasından yanayım. Yani burada 30 bin lira geliri olan birine 1 milyon lira limitli kredi kartının verilmesi dengeyi bozar. Bazı bankalar kredi gelir oranına bakmadan hareket ediyorlar ve bu hassas bir nokta."

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