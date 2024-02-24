Yüzyılın dönüşüm desteği! Yarısı Bizden paketi İstanbul’da yürürlükte... Yarısı Bizden’in kredi ve destek şartları neler?





KİRACIYA TAHLİYE YARDIMI VAR MI?

Hak sahibine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar kredi verilecek. İşyerini dönüştüreceklere ise 350 bin TL'ye kadar hibe, 350 bin TL'ye kadar kredi verilecek. Toplam her bir konut için 1 milyon 400 bin, her bir işyeri için 700 bin liraya kadar kredi verilebilecek. Birden fazla konut için verilecek kredide herhangi bir sınır koyulmadı. Hak sahibi, satış veya pay satışı işlemiyle edineceği taşınmaz için payı satılan hak sahibinin kullanacağı hibe ve krediyi kullanabilecek. Kiracılara da bir kerelik karşılıksız 100 bin lira destek verilecek.