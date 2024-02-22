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Haberler Galeri Altın gurusu "O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek" diyerek duyurdu! 1 gramı olan dahi baksın! 14.00'den sonra...

Altın gurusu "O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek" diyerek duyurdu! 1 gramı olan dahi baksın! 14.00'den sonra...

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket, önemli bir ivme kazanmaya devam ediyor. Altın gram fiyatı, serbest piyasalarda 2100 TL direncini aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan, ons altın fiyatları Fed'in politikalarına bağlı olarak dalgalanmaya devam ediyor. Peki altın fiyatları artacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:22
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Altın gurusu O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek diyerek duyurdu! 1 gramı olan dahi baksın! 14.00’den sonra...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının bugün açıklanacak olması, piyasalarda büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu kritik kararın ardından altın, borsa ve mevduat faizlerinde hangi yönde hareketlerin yaşanacağı ise yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. TCMB'nin faiz kararının ekonomik koşullar ve piyasalar üzerinde belirleyici bir etkisi olacağı düşünülüyor.

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Altın gurusu O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek diyerek duyurdu! 1 gramı olan dahi baksın! 14.00’den sonra...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ikinci faiz kararı için tarih belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası şubat ayı faiz kararı 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

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Altın gurusu O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek diyerek duyurdu! 1 gramı olan dahi baksın! 14.00’den sonra...

FED TUTANAKLARININ ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Federal Rezerv'in (Fed) son tutanakları, piyasa oyuncuları tarafından yakından izlendi. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin enflasyon hedeflerine ulaşma konusundaki dikkatli yaklaşımları ve politika duruşunu gevşetme konusundaki temkinli tutumları öne çıktı. Özellikle, çoğu yetkilinin "politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine" dikkat çekmesi ve "enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye düşüp düşmediğine karar verirken gelen verileri dikkatle değerlendirmenin önemi" vurgulandı.

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Altın gurusu O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek diyerek duyurdu! 1 gramı olan dahi baksın! 14.00’den sonra...

Bu durum, faiz indirimlerinin ötelenme ihtimalini güçlendirdi ve altın üzerinde kısmi baskı oluşturdu.

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Altın gurusu O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek diyerek duyurdu! 1 gramı olan dahi baksın! 14.00’den sonra...

UZMAN İSİMDEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına dair dikkat çekici yorumlarda bulundu. Memiş, "Ons altın tarafında baskılanma ve belirsizlikler hala devam ediyor. 1950-2050 dolar geniş bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz.