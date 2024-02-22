22 Şubat 2024, Perşembe
Altın gurusu "O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek" diyerek duyurdu! 1 gramı olan dahi baksın! 14.00'den sonra...
Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket, önemli bir ivme kazanmaya devam ediyor. Altın gram fiyatı, serbest piyasalarda 2100 TL direncini aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan, ons altın fiyatları Fed'in politikalarına bağlı olarak dalgalanmaya devam ediyor. Peki altın fiyatları artacak mı?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:22
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