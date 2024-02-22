Altın gurusu "O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek" diyerek duyurdu! 1 gramı olan dahi baksın! 14.00'den sonra...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının bugün açıklanacak olması, piyasalarda büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu kritik kararın ardından altın, borsa ve mevduat faizlerinde hangi yönde hareketlerin yaşanacağı ise yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. TCMB'nin faiz kararının ekonomik koşullar ve piyasalar üzerinde belirleyici bir etkisi olacağı düşünülüyor.