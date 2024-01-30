Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Aşamalı konut edindirme sistemi devrede

Babacan, "Gayrimenkul sektörünün en önemli maliyeti arsadır. Konut fiyat artışında da en büyük etken arsa maliyeti. Ancak biz bugünün maliyetleri ile bir arsa alıp bu modele girmeyeceğiz. Şirket portföyümüzde, geçmiş yıllarda alınan arsaları kullanacağız. Burada sağlanan fiyat avantajıyla fiyatların yüzde 30-40 daha düşük olması planlanıyoruz" şeklinde konuştu.