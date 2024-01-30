Sıfır Atık’ta 100 milyarlık ekonomik kazanç! 2035 hedefi belirlendi





SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENGEDİR

En basit tanımı ile sürdürülebilirlik, çevre, toplum ve ekonomi arasındaki dengedir. Sürdürülebilirlik, dünyadaki yaşamı tehlikeye atmadan ve kimseyi geride bırakmadan gezegeni korumak, küresel ısınmayı durdurmak ve sosyal kalkınmayı teşvik etmeyi kapsar. En geniş anlamıyla ise sürdürülebilirlik, bir süreci zaman içinde sürekli olarak devam ettirebilme ve destekleme yeteneğini ifade eder. İş ve politika bağlamlarında sürdürülebilirlik ise doğal veya fiziksel kaynakların tükenmesini önlemek, uzun vadede kullanılabilir durumlar yaratmaktır. Sürdürülebilirlikle ilgili en sık alıntılanan tanım, BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun tanımıdır: "Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınmadır." Kısaca, gelecek nesiller için sağlam toplum yapısı inşa etmek amacıyla çevre sağlığı, sosyal eşitlik ve ekonomik sistemlerin entegrasyonu, denebilir. Sürdürülebilirlik kavramının ana akımlaşmasına neden olan olaylardan ilki 1987 yılında Brundtland Raporu'nun yayınlanması. Sürdürülebilirlik kavramı bugünkü anlamıyla ilk kez bu raporda kullanıldı. Bu rapor sürdürülebilir kalkınmayı, "Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamak" olarak tanımlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Brundtland Raporu, ekonomik gelişme ve küreselleşmenin olumsuz çevresel sonuçları konusunda ilk uyarıda bulunan, sanayileşme ve nüfus artışından kaynaklanan sorunlara çözümler sunmaya çalışan ilk metin.

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