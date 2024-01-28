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Çiftçilere 'Altınok' müjde: Tarımın başkenti Ankara olacak!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2024
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Çiftçilere ’Altınok’ müjde: Tarımın başkenti Ankara olacak!

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ilçesindeki AK Parti İlçe Başkanlığını ziyareti etti. Altınok, "Tarımda kendi kendine yeten bir başkent yapacağız. Tarımda ihracat yapan bir başkent yapacağız. Üretimi çeşitlendireceğiz. Çiftçilerimizi teşvik edeceğiz." dedi. Öte yandan Altınok, önceliğin vatan olduğunu vurgulayarak "Lafla milliyetçilik olmaz. Askerimizin polisimizin katilleri ile yan yanalar omuz omuzalar..." diyerek CHP'ye tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Gölbaşı ilçesinde ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Parti teşkilatıyla istişarelerde bulunan Altınok, sosyal paketlerini yakında açıklayacaklarını belirterek, "Vatandaşımızın parasını vatandaşa vereceğiz ama bunların tamamı Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin yüzde 4'ü veya 5'idir. Tarımda da desteklerimiz olacak. Mazot, gübre, tohum, fide desteği sağlayacağız. Büyükşehir fide dağıtırken ücret alıyor. Biz Keçiören'de milyonlarca fide dağıttık, hiçbir ücret almadık. Bizim çok projemiz var. Burada bir proje adamı var." diye konuştu.

ÇİFTÇİLERE 'ALTINOK' MÜJDE

Altınok, Ankara'yı tarımın başkenti yapacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Tarımda kendi kendine yeten bir başkent yapacağız. Tarımda ihracat yapan bir başkent yapacağız. Üretimi çeşitlendireceğiz. Çiftçilerimizi teşvik edeceğiz. Gölbaşı ve Bala arasında bir organize sanayi sitesi kuracağız. Projesi var. İnşallah hayata geçireceğiz. Sadece bir holdingimizin kuracağı fabrikada 5 bin kişi çalışacak. Hem Bala'mızı hem de Gölbaşı'mızı ciddi anlamda geliştirecek. Bir de ekonomiye ciddi katkısı olacak."

"ASKERİMİZİN POLİSİMİZİN KATİLLERİ İLE OMUZ OMUZA, KOL KOLALAR..."

Daha sonra MHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Altınok, önceliğin vatan olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Maalesef bu vatan bazıları tarafından unutuldu. Atatürk'ün kemikleri sızlıyor. 'İki belediye alacağım.' diye binlerce askerimizin, polisimizin katilleri ile yan yanalar, omuz omuza, kol kolalar. 'Şeffaf birliktelik yapacağız.' diyorlar. İlkeler önemlidir. İnsanlar ilkeleri için yaşamalıdır.

"LAFLA MİLLİYETÇİLİK OLMAZ"

Makam mevki gelip geçici şeylerdir ama ilkesi gidenin bir daha ilkesi gelmez. Lafla milliyetçilik olmaz. Bu ülke hepimizin, hepimiz kardeşiz, ayrım yapan vatan hainidir, kalleştir."

Esnafı gezerek sorunlarını dinleyen, projelerini anlatan Altınok, AK Parti Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi, MHP Gölbaşı Seçim İletişim Başkanlığı ve Gölbaşı Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.

Altınok'a ziyaretlerinde AK Parti Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan ve Jülide Sarıeroğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Musa Şahin, Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

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