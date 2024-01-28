Çiftçilere ’Altınok’ müjde: Tarımın başkenti Ankara olacak!

Parti teşkilatıyla istişarelerde bulunan Altınok, sosyal paketlerini yakında açıklayacaklarını belirterek, "Vatandaşımızın parasını vatandaşa vereceğiz ama bunların tamamı Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin yüzde 4'ü veya 5'idir. Tarımda da desteklerimiz olacak. Mazot, gübre, tohum, fide desteği sağlayacağız. Büyükşehir fide dağıtırken ücret alıyor. Biz Keçiören'de milyonlarca fide dağıttık, hiçbir ücret almadık. Bizim çok projemiz var. Burada bir proje adamı var." diye konuştu.