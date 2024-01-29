Asrın felaketinin yaraları sarılıyor | Adana’da bin 589 konut teslime hazır! Vali Köşger A Haber’de
6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana'da kalıcı konutlar hızla yükseldi. Peki kaç konut tamamlandı ve ne zaman teslim edilecek? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu olan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger verdi.
ADANA VALİSİ AH ABER'DE
Peki Adana'da kaç konut teslim edilecek? Konutlar ne zaman bitecek? Depremzedelere hangi sağlık hizmetleri verildi. Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu olan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger verdi.
ANAHTALAR TESLİM EDİLECEK
Vali Yavuz Selim Köşger: Adana'da yaklaşık olarak 8 bin 200 hak sahibi var. Bunlardan bin 589 şubat ayı sonuna kadar teslim edilecek. Adana'da 3 ilçede teslimatlar yapılacak. Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan ilçelerimizde tamamlanan bin 589 konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yumurtalık ilçesinde de inşası devam konutlar var. 3 bin 204 konutun yapımı devam ediyor.
LÜKS DEĞİL SAĞLAM OLMALI
Ben İzmir'den Adana'ya tayin oldum. Orada da deprem sürecini yaşamış bir devlet görevlisiyim. Orada bu süreci vatandaşlarımızla beraber yönettik. Burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Biz depremlerde şunu gördük konutların ne kadar lüks olduğu ya da ne kadar görkemli olduğu değil binaların sağlam olması önemli. Türkiye'de son yaşadığımız asrın felaketinde de TOKİ'nin yaptığı hiçbir binada en ufak bir çizik dahi olmadı. Burada yapılan binalar oldukça sağlam ve zemine uygun olarak üretilmiş yapılar. Ben kendim de gezdiğimde binaların oldukça yeterli olduğunu vatandaşların da gezdiğinde memnun olduğunu görüyoruz. 3+1 olarak yapıldı. Burası oldukça lüks ve gelişen bir bölge burada böyle sağlam konutların yapılmış olması vatandaşları mutlu ediyor.
KURA ÇEKİMİ OLACAK
Adana'da 8 bini aşan hak sahibi var. Bunların kura çekimi şubat ayı sonuna kadar sürecek. Süreci İçişleri ve Çevre-Şehirlik Bakanlığı yönetiyor. Kura çekimlerinden vatandaşlar hak sahibi olacaklar. Toplamda Adana'da bin 589 konut teslim edilecek.
VATANDAŞLAR "MÜSTERİH OLUN" MESAJI
Ülke olarak çok büyük boyutlu bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Her noktada çalışmalarımız devam ediyor. Kırsal alanda dahil olmak üzere hak sahiplerine hakları süreç içinde teslim edilecek. Ağır hasarlı binaların yıkılması ve enkazların kaldırılması konut üretimi hepsi 7/24 devam ediyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun devletimiz en seri şekilde en güzel şekilde en dayanıklı şekilde onlara hak sahip oldukları binaları teslim edecek.
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