Asrın felaketinin yaraları sarılıyor | Adana’da bin 589 konut teslime hazır! Vali Köşger A Haber’de

LÜKS DEĞİL SAĞLAM OLMALI

Ben İzmir'den Adana'ya tayin oldum. Orada da deprem sürecini yaşamış bir devlet görevlisiyim. Orada bu süreci vatandaşlarımızla beraber yönettik. Burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Biz depremlerde şunu gördük konutların ne kadar lüks olduğu ya da ne kadar görkemli olduğu değil binaların sağlam olması önemli. Türkiye'de son yaşadığımız asrın felaketinde de TOKİ'nin yaptığı hiçbir binada en ufak bir çizik dahi olmadı. Burada yapılan binalar oldukça sağlam ve zemine uygun olarak üretilmiş yapılar. Ben kendim de gezdiğimde binaların oldukça yeterli olduğunu vatandaşların da gezdiğinde memnun olduğunu görüyoruz. 3+1 olarak yapıldı. Burası oldukça lüks ve gelişen bir bölge burada böyle sağlam konutların yapılmış olması vatandaşları mutlu ediyor.