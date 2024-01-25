25 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri KİPTAŞ 300 bin konut nedir? 700 Bin TL ilk yıl vade farksız kredi desteği müjdesi! 300 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?

KİPTAŞ 300 bin konut nedir? 700 Bin TL ilk yıl vade farksız kredi desteği müjdesi! 300 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2024
ABONE OL
KİPTAŞ 300 bin konut nedir? 700 Bin TL ilk yıl vade farksız kredi desteği müjdesi! 300 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?

KİPTAŞ 300 bin konut nedir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un projeleri arasında yer alan afete dayanıklı 650 bin konut kapsamında inşa edilecek 300 bin konutun detayları araştırılıyor. Peki 300 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim vaatleri ve projeleri kapsamında önemli bir duyuruda bulundu. KİPTAŞ projesi altında hayata geçirilecek olan 300 bin konut projesi, Kurum'un liderliğinde İstanbul'un konut sorununa çözüm olacak önemli bir adım olarak planlanıyor. Projede, ödemelerin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Peki 300 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Deprem Odaklı Şehircilik Dönüşümü Projesi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un açıkladığı seçim vaatlerinden biri olan "Deprem Odaklı Şehircilik Dönüşümü" projesi, İstanbul'u afetlere karşı daha dirençli ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

650 Bin Konut İnşası

Bu kapsamda planlanan projede, önümüzdeki 5 yıl içerisinde toplamda 650 bin konut inşa edilmesi hedefleniyor. Bu konutlar, özellikle depreme karşı sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olacak.

Kentsel Dönüşüme Özel 100 Bin Sosyal Konut

Projenin dikkat çeken bir diğer yönü ise kentsel dönüşüm projelerine özel olarak yapılacak 100 bin sosyal konut. Bu konutlar, nüfus artışını dengeleyerek, yatay mimari prensiplere uygun olarak planlanacak.

Kiptaş İmzasıyla 300 Bin Konut ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destekleri

Projenin bir ayağını oluşturan Kiptaş tarafından inşa edilecek olan 300 bin konut için ödemelerin yarısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Başvuruların 15 Nisan'da başlaması planlanıyor ve başvuran vatandaşlara 700 bin lira hibe desteği ile birinci yılı vade farksız olmak üzere tam 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.

Taşınma ve Kira Yardımı

Ayrıca, projeye dahil olanlar için taşınma ve kira yardımı olarak 100 bin lira ödeme yapılacak. Bu ödemeler, konutun bitiş tarihinde başlayacak ve bir yıl faizsiz sabit taksitler halinde gerçekleşecek. Toplamda 10 yıl sürede ödenecek kredinin kalan kısmı ise yıllık TEFE bölü 2 oranında artış ile 9 yılda ödenecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA