KİPTAŞ 300 bin konut nedir? 700 Bin TL ilk yıl vade farksız kredi desteği müjdesi! 300 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?

Projenin bir ayağını oluşturan Kiptaş tarafından inşa edilecek olan 300 bin konut için ödemelerin yarısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Başvuruların 15 Nisan'da başlaması planlanıyor ve başvuran vatandaşlara 700 bin lira hibe desteği ile birinci yılı vade farksız olmak üzere tam 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.

Taşınma ve Kira Yardımı