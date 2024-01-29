300.500 TL'ye 92 günde ne kadar kazanırım? 30.000 TL'ye varan net kazanç! 2024 Ocak mevduat faizi getirisi
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıklayarak politika faizini yüzde 42.50'den yüzde 45'e yükseltti. Bu önemli kararın ardından, vatandaşlar paralarını değerlendirmek ve daha yüksek getiri elde etmek amacıyla en uygun bankaları araştırmaya başladı. Yeni dönemde öne çıkan en yüksek faiz veren bankalar ve cazip faiz oranlarıyla dikkat çeken 92 günlük vadeli mevduat hesapları merak konusu oldu.
92 günlük vadeli mevduat hesapları, yatırımcılar için çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu hesaplar, belirli bir süre boyunca yatırılan paraya yüksek faiz oranları ile getiri sağlama potansiyeli taşıyor. Yatırımcılar, bu kapsamda mevcut faiz oranlarını ve yeni güncellemeleri takip ederek en avantajlı seçeneği değerlendirmeye devam ediyorlar. Peki 300.500 TL'ye 92 günde ne kadar kazanırım?
İŞTE 2024 OCAK AYI 92 GÜNLÜK MEVDUAT KAZANCI
ING e-Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 16.549,73 TL
Vade Sonu Tutar: 317.049,73 TL
Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 33.819,01 TL
Vade Sonu Tutar: 334.319,01 TL
DenizBank E-Mevduat
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 33.099,46 TL
Vade Sonu Tutar: 333.599,46 TL
ON ON Plus Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 33.099,46 TL
Vade Sonu Tutar: 333.599,46 TL
Garanti BBVA E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 30.940,8 TL
Vade Sonu Tutar: 331.440,8 TL
Enpara Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.062,58 TL
Vade Sonu Tutar: 328.562,58 TL
Fibabanka Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.343,03 TL
Vade Sonu Tutar: 327.843,03 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %24,5
Net Kazanç: 17.629,06 TL
Vade Sonu Tutar: 318.129,06 TL
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- 300.500 TL'ye 92 günde ne kadar kazanırım? 30.000 TL'ye varan net kazanç! 2024 Ocak mevduat faizi getirisi
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