5 bin TL ikramiye kimlere verilecek | Merakla beklenen yasa bu hafta çıkıyor! İşte ödenme tarihleri

■ İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENİR?

Yasal düzenleme ayın 29'una kadar çıkacak. Eğer 29'una kadar çıkarsa ödemelerin Ocak ayının başında yapılması bekleniyor. Ama 29 Aralık'tan önce çıkma durumu olursa yıl başından önce ödenme ihtimali bulunuyor.



■ ÖDEMELER NEREYE YAPILIYOR?

İkramiyeler emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin maaş aldıkları banka ve şubesine ödeniyor. İkramiyeler için herhangi bir başvuruya gerek yok. Ödemeler otomatik olarak hesaplara açıklanan tarihte yapılacak.

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■ DUL VE YETİMLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Evet vefat eden emeklilerin yakınları maaş hisse oranları nispetinde ikramiye alabiliyor. Yeni iş göremezlik ödeneği alanlar da hisse oranında ikramiye alacak. Örneğin yüzde 75 oranında dul maaşı alan bir eş için ikramiye 3750 TL olarak yatırılıyor. Hisse oranı yüzde 50 ise bu kez ikramiye 2.500 TL olarak ödeniyor.

TÜM EMEKLİLER ALACAK

25-29 Aralık: Torba yasa çıkacak

1-5 Ocak: Ödeme tarihleri belli olacak

Ödenecek ikramiye miktarı: 5 bin lira

İkramiye alacak emekli sayısı: 4.7 milyon

Toplam ikramiye ödenen kişi: 15 milyon

Ödenen ikramiye miktarı: 44 milyar TL

Ödenecek ikramiye miktarı: 23 milyar TL