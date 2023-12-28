Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024? MSB yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, kaç TL oldu?
"Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ocak ayına kısa süre kala, emekli, memur ve asgari ücret maaşlarına yapılacak olan zam haberleri gündemde yer almaya devam ediyor. Bu artışla birlikte, birçok sosyal yardım, işsizlik maaşı, engelli aylığı gibi destek ödemeleri de güncellenecek. Şu anda 122 bin 341 TL olan bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı merak konusu oluyor. Bedelli askerlik ücreti, memur maaşı aylık katsayı oranına göre hesaplanacak. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak 2024? İşte haberin detayları...
Yeni yıla sayılı günler kala, 2024 bedelli askerlik ücretleri merak konusu olmaya devam ediyor. Asgari ücretin açıklanmasının ardından bedelli askerliğe başvuru yapacak olan adaylar, "2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Bu konudaki beklentiler, enflasyon oranları ve memur zammının açıklanmasına paralel olarak şekilleniyor. İşte zamlı bedelli ücreti hakkında son gelişmeler...
2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret için 3 toplantı gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit komisyonu üyeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonunda 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklandı.
Henüz belli askerlik ücreti henüz belli olmadı. 2023 yılının 1 Temmuz- 31 Aralık tarihlerinde bedelli askerlik ücreti 122.351,04 TL idi. Yeni miktar, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.
Bedelli askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki ortana sabitlenmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamasında 2024 yılının Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ YATIRMAK İÇİN SON TARİHLER!
Bedelli askerlik başvurusunu yeni yıl sona ermeden yapacaklar ve ücret yatıracaklar için son günler yaklaştı. Bedelli askerlik ücreti eski ücretinden yararlanmak isteyenlerin 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödeme yapması gerekiyor.
Bedelli askerlik ücreti peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası üzerinden yatırılabiliyor. Ancak hafta sonu banka şubeleri kapalı olacağından ödeme işlemleri 29 Aralık cuma günü sona erecek.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?
7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.
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