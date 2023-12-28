Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024? MSB yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, kaç TL oldu?

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret için 3 toplantı gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit komisyonu üyeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonunda 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklandı.

Henüz belli askerlik ücreti henüz belli olmadı. 2023 yılının 1 Temmuz- 31 Aralık tarihlerinde bedelli askerlik ücreti 122.351,04 TL idi. Yeni miktar, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak.