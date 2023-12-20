Çalışan emeklilerin ikramiye tarihi belli oldu! Yeni yıldan önce hesaplarda

4.7 MİLYON KİŞİ ALACAK

Sayıları yaklaşık 4.7 milyon olan çalışan emekliler de bu ikramiyeden yararlanabilecek. Bu arada eşinden aldığı ölüm aylığı kapsamında ikramiye verilen çalışan emeklilerin, yeni düzenleme kapsamında ödemelerinin 5 bin liraya tamamlanıp tamamlanmayacağı da merak konusu oldu. Konunun yönetmelik ile belirleneceği ifade ediliyor.

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