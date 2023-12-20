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Haberler Galeri Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya müjde duyuruldu! Aralık ayı bitmeden 10.000 -12.000 TL verilecek! 5000 TL ikramiye...

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya müjde duyuruldu! Aralık ayı bitmeden 10.000 -12.000 TL verilecek! 5000 TL ikramiye...

Emeklilere müjde akşam saatlerinde geldi! Aralık ayı bitmeden başvurun! 2024 Ocak emekli maaş zammı ve 5 bin TL ikramiye konusu gündemde yer almaya devam ederken, birçok banka promosyon ödemelerini duyurmaya başladı. Bu kapsamda, en yüksek maaş promosyonu 12 bin 500 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Peki, en yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel ödeme miktarları...

Giriş Tarihi: 20.12.2023 19:51
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Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur’luya müjde duyuruldu! Aralık ayı bitmeden 10.000 -12.000 TL verilecek! 5000 TL ikramiye...

Yeni yıla girmeden önce birçok banka, emeklilere özel cazip promosyon kampanyaları düzenliyor. Emeklilere sunulan bu promosyonlar, maaşlarını belirli bir bankaya taşıyan ya da yeni emekli maaşı alan müşterilere çeşitli avantajlar sağlamayı amaçlıyor. İşte banka banka güncel promosyon tutarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur’luya müjde duyuruldu! Aralık ayı bitmeden 10.000 -12.000 TL verilecek! 5000 TL ikramiye...

EMEKLİ PROMOSYONLARI 13 BİN TL OLUR MU?

Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Yıl içinde gerçekleşen maaş zammının ardından bankaların emekli promosyon ödemeleri de artmışyı. Aralık 2023 itibarıyla, emeklilere yönelik sunulan promosyonlar 12.500 TL'yi geçmiş durumda.

Önümüzdeki Ocak ayında yapılacak olan zammın ardından, en yüksek emekli promosyonunun 13 bin TL'yi bulabileceği konuşulsa da, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

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Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur’luya müjde duyuruldu! Aralık ayı bitmeden 10.000 -12.000 TL verilecek! 5000 TL ikramiye...

ING BANKASI

ING Bankası, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyan müşterilere özel bir kampanya düzenliyor.

Bu kampanya kapsamında emekli maaşını ING'ye taşıyan müşteriler, maaş tutarlarına göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma fırsatı elde ediyorlar.

Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı veren müşteriler ek 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma imkanına sahipler.

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Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur’luya müjde duyuruldu! Aralık ayı bitmeden 10.000 -12.000 TL verilecek! 5000 TL ikramiye...

Promosyon ödemesi, müşterinin aylık maaş tutarına bağlı olarak belirlenmiştir. Buna göre;

-1 aylık toplam gelir/aylık tutarı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olan müşterilere 5.100 TL,
-3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasındaki müşterilere 5.950 TL,
-7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasındaki müşterilere 7.650 TL,
-10.000 TL ve üzeri aylık gelire sahip olan müşterilere ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Kampanya, 13 Mart 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerli olup, bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamıyor.

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Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur’luya müjde duyuruldu! Aralık ayı bitmeden 10.000 -12.000 TL verilecek! 5000 TL ikramiye...

AKBANK

Başvuru tarihi: 01-31 Aralık 2023

Maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere promosyon verilmektedir.

Ayrıca, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanan 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için ek bir promosyon fırsatı sunulmaktadır.

Maaş tutarına bağlı olarak farklı promosyon tutarları uygulanmaktadır. Örneğin, 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar toplamda 10.000 TL promosyon alma hakkına sahiptir.

Maaş Tutar Aralığı - SGK Promosyon Tutarı - Ek Promosyon Tutarı -Toplam promosyon tutarı
*0 - 3.499 TL - 3.000 TL -3.000 TL - 6.000 TL
*3.500 TL - 7.499TL - 3.500 TL - 3.500 TL - 7.000 TL
*7.500 TL - 9.999 - 4.500 TL - 4.500 TL - 9.000 TL
*10.000 TL ve üzeri 5.000 TL - 5.000 TL - 10.000 TL