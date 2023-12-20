Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur’luya müjde duyuruldu! Aralık ayı bitmeden 10.000 -12.000 TL verilecek! 5000 TL ikramiye...

Promosyon ödemesi, müşterinin aylık maaş tutarına bağlı olarak belirlenmiştir. Buna göre;

-1 aylık toplam gelir/aylık tutarı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olan müşterilere 5.100 TL,

-3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasındaki müşterilere 5.950 TL,

-7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasındaki müşterilere 7.650 TL,

-10.000 TL ve üzeri aylık gelire sahip olan müşterilere ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Kampanya, 13 Mart 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerli olup, bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamıyor.