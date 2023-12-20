20 Aralık 2023, Çarşamba
Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya müjde duyuruldu! Aralık ayı bitmeden 10.000 -12.000 TL verilecek! 5000 TL ikramiye...
Emeklilere müjde akşam saatlerinde geldi! Aralık ayı bitmeden başvurun! 2024 Ocak emekli maaş zammı ve 5 bin TL ikramiye konusu gündemde yer almaya devam ederken, birçok banka promosyon ödemelerini duyurmaya başladı. Bu kapsamda, en yüksek maaş promosyonu 12 bin 500 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Peki, en yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel ödeme miktarları...
Giriş Tarihi: 20.12.2023 19:51
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