5 bin TL ikramiye ne zaman, hangi tarihte verilecek? Çalışan ve çiftçi (ÇKS) emeklisine ikramiye ne zaman yatacak?
"5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?" sorusu güncemdeki yerini koruyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği 5000 TL ikramiye ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir defaya mahsus olarak, 12 milyon çalışmayan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. Şimdi ise gözler, çalışan ve çiftçi emeklisine verilecek olan ikramiye tarihine çevrildi. İşte haberin detayları...
"Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel olarak çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL verilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bu ödemenin çalışan ve çiftçi emeklilerine de verileceğinin müjdesini verdi. İşte emekli ikramiyesi ödeme takvimi hakkında detaylı bilgiler...
Çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından, karar Resmi Gazete'de yer alacak.
ÇALIŞAN VE ÇİFTÇİ EMEKLİSİNE İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?
Yaklaşık 10 milyon çalışmayan emeklinin yararlandığı ikramiye ödemeleri kasım ayının ortasında ödenmeye başlanmış ve üç gün içerisinde tamamlanmıştı.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.
Çalışan emeklilere ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere verilecek ikramiyenin Ocak ayında yapılması bekleniyor.
ÇKS NEDİR?
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.
5 BİN TL İKRAMİYE SON DURUM!
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından mesaisine ara vermeden devam edecek. Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin, yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.
Genel Kurul, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek.
Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.
Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor. TBMM Genel Kurulunda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor.
Genel Kurulun, bu teklifin yasalaşmasının ardından çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.
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- 5 bin TL ikramiye ne zaman, hangi tarihte verilecek? Çalışan ve çiftçi (ÇKS) emeklisine ikramiye ne zaman yatacak?
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