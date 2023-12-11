Asgari Ücret Toplantısı CANLI İZLE AHABER | 11 Aralık Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak? 2024 yeni ücretler, 2. toplantı tarihi...

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bu komisyon, 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşan bir heyet tarafından yönetilecek ve pazarlık sürecinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin talepleri arasında bir denge kurmaya çalışacak. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak? İşte detayları...

İLK TOPLANTI 11 ARALIK'TA