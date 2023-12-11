Asgari Ücret Toplantısı CANLI İZLE AHABER | 11 Aralık Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak? 2024 yeni ücretler, 2. toplantı tarihi...
Bugün gerçekleştirilecek olan ilk toplantı, 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücret için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasındaki zam pazarlığının startını verecek. Toplamda 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşan heyet, bu ay içinde gerçekleştireceği 4 toplantının ardından yeni asgari ücretin netleşmesini sağlamayı hedefliyor. Peki 2024 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bu komisyon, 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşan bir heyet tarafından yönetilecek ve pazarlık sürecinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin talepleri arasında bir denge kurmaya çalışacak. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak? İşte detayları...
İLK TOPLANTI 11 ARALIK'TA
Yeni asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 İşçi, 5 İşveren ve 5 Hükümet temsilcisinden oluşan komisyon bugün ilk kez toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan Başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.
CANLI İZLE
Toplantı başladığında haberimize eklenecektir.
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret için olası zam senaryoları şu şekilde;
%35 zam yapılması halinde 11 bin 402 TL olan mevcut asgari ücret 15 bin 392 TL'ye yükselecek.
%40 zam yapılması halinde 11 bin 402 TL olan mevcut asgari ücret 15 bin 962 TL'ye yükselecek.
%45 zam yapılması halinde mevcut asgari ücret 16 bin 532 TL'ye yükselecek.
%50 zam yapılması halinde 11 bin 402 TL olan mevcut asgari ücret 17 bin 103 TL'ye yükselecek.
ARA ZAM OLACAK MI?
Geçtiğimiz yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle yılda bir kez zam yapılan asgari ücrete 6 aylık periyotlar halinde zam yapılırken siyasiler tarafından verilen mesajlar tek asgari ücret zammı üzerinde durulduğuna yönelik açıklamalarda bulunuldu.
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