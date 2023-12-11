Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye tarihleri | Çiftçiye, Bağ-Kur’lu esnaf, 4A, 4B’liye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Meclis’ten onay çıktı mı?

Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" ifadesi yer aldı.

Bu doğrultuda, gerçekleştirilecek olan çalışma sonucunda çiftçiler de 5000 TL ikramiye ödemesinden faydalanabilecek.