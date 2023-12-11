Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye tarihleri | Çiftçiye, Bağ-Kur'lu esnaf, 4A, 4B'liye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Meclis'ten onay çıktı mı?
2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren bir kanuni düzenleme ile gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. Kasım ayında, bu düzenleme kapsamında 10 milyon 429 bin 922 kişiye toplamda 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme gerçekleştirildi. Ancak, çalışan emekliler bu düzenlemeden geri kalmıştı. Şu anda ise onların da ikramiye alacakları kesinleşti. Peki 5000 TL ikramiye son durum ne?
Çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye ödemesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, yüz binlerce emeklinin merak ettiği bir konu haline geldi. "Çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme" düzenlemesinden toplamda 4 milyon 688 bin 945 kişi faydalanacak. İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklileri de dahil olmak üzere yapılan çalışmanın ardından milyonlarca emekliye ödeme yapılacak. Peki çalışan emekliye, çiftçiye 5000 TL ikramiye tarihleri belli oldu mu?
DÜZENLEME TEKLİFİ KOMİSYONDA ONAYLANDI
Fiilen çalışmayanlar hariç tüm emeklilere 5 bin lira ödeme yapılmasını içeren önerge, komisyonda kabul edildi ve teklife yeni bir madde olarak eklenmiştir.
Bu çerçevede, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık alan sigortalılar ve hak sahiplerine bir kereye mahsus olarak verilecek olan 5 bin lira ödeme, gelir ve aylık almaya devam ederken çalışan ya da faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı alan ancak bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emeklileri de kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
5.000 İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, çalışan emeklilere yönelik ikramiye düzenlemesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başarıyla tamamlanmıştır.
Bu bağlamda; Yapılan çalışmanın Meclis tarafından onaylanmasıyla birlikte, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek.
Ancak ödemelerin net tarihi henüz açıklanmadı. Gelişmeleri takip ederek, detayları haberimizde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
ÇİFTÇİLERE 5000 TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?
İlk aşamada 5000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesinden, çalışan emekliler özel bir kapsam dışında bırakılmıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de, çalışan emekli statüsünde oldukları için bu ikramiye ödemesinden faydalanamamışlardı.
Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" ifadesi yer aldı.
Bu doğrultuda, gerçekleştirilecek olan çalışma sonucunda çiftçiler de 5000 TL ikramiye ödemesinden faydalanabilecek.
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