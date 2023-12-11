Asgari ücret ne zaman belli olacak? Zam pazarlığı bugün başlıyor! İşte tahminler…

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını yapıyor. Peki ilk toplantının gündeminde neler var? Konuşulan son rakamlar ne? İşte yanıtlar...

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