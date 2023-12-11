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Asgari ücret ne zaman belli olacak? Zam pazarlığı bugün başlıyor! İşte tahminler…

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Giriş: 11.12.2023 09:07
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını yapıyor. Peki ilk toplantının gündeminde neler var? Konuşulan son rakamlar ne? İşte yanıtlar...
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