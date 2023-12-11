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Asgari ücret için net rakam verdi! İhtimallerin üstlerini tek tek çizdi: Olması gereken...

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 11:42
7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret görüşmeleri bugün başlayıyor. Peki yeni asgari ücret ne olacak? Masada hangi rakamlar var? sendikalar ne istiyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya A Haber'de net rakam verdi.
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