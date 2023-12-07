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2024'te asgari ücret ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan kritik açıklamalar

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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2024’te asgari ücret ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan kritik açıklamalar

Son dakika… "2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun yanıt bulmasına az bir süre kalırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonların merakla beklediği konuya ilişkin konuştu. Bu yıl tek zam yapılacağını vurgulayan Işıkhan, "İlkemiz çalışanları enflasyona ezdirmemek" dedi. Peki, 2024'te asgari ücret 'tek zam'la mı belirlenecek? İşveren desteği ne olacak? Yeni asgari ücret ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin önemli mesajlar verdi.

"2024'TE TEK ZAM YAPILACAK"

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine Işıkhan, asgari ücreti belirlemek üzere temmuzda olduğu gibi hızlı şekilde taraflarla bir araya geleceklerini ifade ederek, "(11 Aralık) Pazartesi süreci başlatacağız, komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor. Neticelenince de sizinle paylaşacağız." diye konuştu.

YENİ ASGARİ ÜCRETTE PAZARLIK BAŞLIYOR

Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında asgari ücret görüşmelerinin çabuk bitirilmesi için çaba gösterilmişti. Bu görüşmelerde de ay sonuna kalmadan sonuç açıklanır mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"GÖSTERGELER OLUMLU"

"Komisyonun çalışmasına bağlı. Teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak.

BAKANLIKLAR SIKI ÇALIŞMA İÇİNDE

Süreci, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İlkemiz, her zamanki gibi siz de biliyorsunuz, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek."

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM OLACAK?

Enflasyon karşısında çalışanların alım gücü kaybına uğramaması için asgari ücretin 17 bin 500 liraya denk gelecek şekilde yüzde 53,5 artırılması gerektiğine yönelik değerlendirmeler sorulan Işıkhan, "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız." yanıtını verdi.

"İŞVEREN DESTEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Işıkhan, işveren desteğiyle ilgili bir çalışma olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

"GEÇEN SENE 2 KERE ZAM YAPILDI"

Bakan Işıkhan, asgari ücret için tek zam olacağına yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle, Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık." sözlerini sarf etti.

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