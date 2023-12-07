2024'te asgari ücret ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan kritik açıklamalar

Son dakika… "2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun yanıt bulmasına az bir süre kalırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonların merakla beklediği konuya ilişkin konuştu. Bu yıl tek zam yapılacağını vurgulayan Işıkhan, "İlkemiz çalışanları enflasyona ezdirmemek" dedi. Peki, 2024'te asgari ücret 'tek zam'la mı belirlenecek? İşveren desteği ne olacak? Yeni asgari ücret ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN