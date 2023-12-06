Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2024’te kim, ne kadar zam alacak? Uzman isim A Haber’de rakam verdi

2024 MEMUR VE EMEKLİ ÜCRET ARTIŞI

Yılsonu yaklaşırken en önemli gündem başlığımız ücret artışları oluyor. Bunların başında da asgari ücret, emekli aylıkları, memur aylıkları ve memur emeklilerinin aylık artışları oluyor.



Biz burada memur ve memur emeklilerimizin SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin aylık artışlarını ele alacağız.