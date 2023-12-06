06 Aralık 2023, Çarşamba
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2024’te kim, ne kadar zam alacak? Uzman isim A Haber'de rakam verdi
5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak konusu. Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte tahmini rakamlar...
Giriş Tarihi: 06.12.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 18:06
- 1
- 45
- 2
- 45
- 3
- 45
- 4
- 45
- 5
- 45