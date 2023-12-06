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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2024’te kim, ne kadar zam alacak? Uzman isim A Haber'de rakam verdi

5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak konusu. Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte tahmini rakamlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 06.12.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 18:06
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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2024’te kim, ne kadar zam alacak? Uzman isim A Haber’de rakam verdi

Yeni yıl yaklaşırken gözler maaş artışlarına çevrildi. 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2024’te kim, ne kadar zam alacak? Uzman isim A Haber’de rakam verdi

2024 MEMUR VE EMEKLİ ÜCRET ARTIŞI

Yılsonu yaklaşırken en önemli gündem başlığımız ücret artışları oluyor. Bunların başında da asgari ücret, emekli aylıkları, memur aylıkları ve memur emeklilerinin aylık artışları oluyor.


Biz burada memur ve memur emeklilerimizin SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin aylık artışlarını ele alacağız.

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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2024’te kim, ne kadar zam alacak? Uzman isim A Haber’de rakam verdi

Kasım ayının enflasyon verisi açıklandı 3,28 oranında bir enflasyon verisiyle karşılaştık. Bu da 5 aylık veriyi çıkarttı. Yüzde 33,65. Şimdilik tüm emeklilerimiz ve memurlarımız için bu oran cepte.

Ücret artışlarını net olarak belirleyebilmek için de aralık ayının enflasyon verisine ihtiyacımız var. 3 ocak itibariyle açıklanacak. Tahmini enflasyon verisini aldık şimdilik. Aralık ayında eğer yüzde 3 olarak açıklanırsa toplam 6 aylık enflasyon verimiz yüzde 36,65 olacak.

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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2024’te kim, ne kadar zam alacak? Uzman isim A Haber’de rakam verdi

İŞTE TAHMİNİ RAKAMLAR

SSK ve BAĞKUR emeklileri için enflasyon verisi direk artış olacak aylıklara yansıtılmış oluyor. En düşük 7.500 TL. Bu oranla birlikte tahmini 10.248,75 TL karşımıza çıkıyor.

Bu en düşük rakam. Bu rakam 10 bin 500 TL'ye, 11 bin TL'ye kadar çıkabilir.

Taban aylık söz konusu bir de. 10 bin TL'ye çıkarılması gündemde.

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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2024’te kim, ne kadar zam alacak? Uzman isim A Haber’de rakam verdi

Memur ve memur emeklilerimiz sadece enflasyon verisine dayalı ücret artışı almıyorlar. Toplu sözleşmeye tabii olarak alıyorlar.

Yüzde 15 toplu sözleşmeden dolayı ücret artışı alacaklar. Memur ve memur emeklilerimizin artış oranı en düşük yüzde 45,65 olarak karşımıza çıkıyor.

9.489.00 TL en düşük memur emekli aylığımız. Bu tahmine göre 13.920,72 TL oluyor.

En düşük memur aylığı 22.017.00 TL'den, 32.069,96 TL'ye çıkacak.