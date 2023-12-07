HALKA ARZ TAKVİMİ 7-8 ARALIK 2023! Hangi şirketler halka arz olacak? Talep toplama işlem tarihleri...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan üç firmanın ardından, 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek halka arzla ilgili detaylar belli oldu. Borsa yatırımcıları, halka arz olacak şirketlerin talep başvuru tarihlerini, lot sayılarını, hangi bankalarda işlem göreceklerini, ve halka arzın eşit mi, oransal mı olacağını merakla araştırıyor. İşte bu hafta halka arz olacak şirketler...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve Aralık ayında gerçekleşecek yeni halka arzlar yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. İşte SPK onaylı yeni şirketler ve halka arz detayları:
HALKA ARZ OLACAK 3 ŞİRKET AÇIKLANDI!
SPK tarafından onaylanan halka arz takvimine göre, 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde talep toplayacak şirketlerin listesi belli oldu.
İşte halka arz sürecine dahil olan şirketler:
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.: Metal sektöründe faaliyet gösteren Mega Metal, 7-8 Aralık tarihlerinde halka arz talep toplama sürecini başlatacak. Şirketin halka arz edilecek hisselerine ilişkin detaylar, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.
Kuzey Boru A.Ş.: Boru sektöründe önemli bir oyuncu olan Kuzey Boru, halka arz ile yatırımcılara hisselerini sunacak. Şirket, 7-8 Aralık tarihlerinde talep toplama sürecini başlatarak borsada işlem görmeye hazırlanıyor.
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.: Şirketin talep toplama süreci, 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.
MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mega Metal, 225.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 40.000.000 TL artırarak 265.000.000 TL'ye çıkaracak. Bunun yanında halka arzda mevcut ortaklardan Cüneyt Ali Turgut'un sahip olduğu 9.100.000 TL ve Abdullah Turgut'un sahip olduğu 3.900.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı da gerçekleştirilecek.
Bunun yanında fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Cüneyt Ali Turgut'a ait 6.825.000 TL ve Abdullah Turgut'a ait 2.925.000 TL nominal değerli B grubu payın ek satışı da gerçekleştirilebilecek. Böylece halka arzda ek satış olması durumunda toplamda 62.750.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşebilecek.
Mega Metal halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 28,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
KUZEY BORU A.Ş.
Kuzey Boru, 80.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz ile 20.000.000 TL artırarak 100.000.000 TL'ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mustafa Topgaç'a ait 1.600.000 TL, Bülent Karaman ait 1.600.000 TL ve Demet Karaman'a ait 800.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek.
1 TL nominal değerli paylar 36,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Böylece Kuzey Boru halka arzında toplamda 24.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek.
SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Sur Tatil Evleri, halka arzda 22.500.000 TL nominal değerli pay satışı yapacak olup bu yolla 145.000.000 TL olan mevcut sermayesini 167.500.000 TL'ye çıkaracak.
Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 22.500.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Toplamda ise 45.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek.
Sur Tatil Evleri halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 49,18 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
SUR TATİL EVLERİ (SURGY) HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu SURGY olarak belirlendi.
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- HALKA ARZ TAKVİMİ 7-8 ARALIK 2023! Hangi şirketler halka arz olacak? Talep toplama işlem tarihleri...
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