2023 Türkiye'de sivil havacılıkta "rekorlar yılı" oldu! Uçak sayısı 663'e ulaştı

UÇAK SAYISI 663'E ULAŞTI

Uraloğlu, 2003'te 489 olan toplam hava aracı sayısının yüzde 246 artışla, geçen yıl sonu itibarıyla 1690'a, bu yılın kasım sonunda da 1840'a yükseldiğini kaydetti.

2003'te 162 olan uçak sayısının yüzde 309 artışla kasım sonu itibarıyla 663'e, koltuk kapasitesinin yüzde 367 artarak 27 bin 599'dan 128 bin 895'e ulaştığını aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu dönemde kargo kapasitesi yüzde 730 artışla 302 bin 737 kilogramdan 2 milyon 513 bin 875 kilograma yükseldi. Kasım sonu itibarıyla sadece yolcu taşımacılığı yapan 8, sadece kargo taşımacılığı yapan 3 ve hem yolcu hem kargo taşımacılığı yapan 2 hava yolu işletmesi bulunmaktadır. Bu hava yolu işletmelerinde toplam 663 uçak bulunmakta olup, bahse konu uçakların 629'u (128 bin 895 koltuk kapasitesiyle) yolcu uçağı olarak, 34'ü (2 milyon 513 bin 875 kilogram kargo kapasitesiyle) kargo uçağı olarak kullanılmaktadır."

Uraloğlu, 2003'te 26 olan aktif havalimanı sayısının Kasım 2023 sonu itibarıyla 57'ye ulaştığını, böylelikle iç hatlarda uçulan nokta sayısının çapraz uçuşlarla desteklendiğini dile getirdi.

Ülke hava sahasının hava yolu ağlarıyla örüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "2003'te hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısı 81 iken geçen ay sonu itibarıyla 173'e yükselmiştir. Anlaşmalar ve müzakereler neticesinde 2003'te 60 olan dış hat uçuş nokta sayısına 283 yeni nokta eklenmiştir. Uçuş ağımız 130 ülkede 343 noktaya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

LİSANSLI İHA PİLOTU SAYISI ARTIYOR

Uraloğlu, sıcak hava balon faaliyetleri kapsamında 2019'da 309 balonla Kapadokya ve Pamukkale'de yaklaşık 661 bin turiste hizmet verildiğini, Kasım 2023 sonu itibarıyla 431 balonla hizmet verilen turist sayısının 707 bini aştığını bildirdi.

İnsansız hava araçlarına (İHA) ilişkin faaliyetlere de değinen Uraloğlu, şu bilgiyi verdi:

"İHA uçuş izni başvuruları ve değerlendirme süreçlerinin elektronik ortamda hızlı şekilde gerçekleştirilmesine yönelik hazırlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) İHA Kayıt Sistemi Mülki İdare (Uçuş İzin) Modülü ile kullanıcılara hızlı ve verimli şekilde hizmet verilmektedir. Bu yılın kasım sonu itibarıyla İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1 milyon 474 bini aşmıştır."

Uraloğlu, Mania Planı Projesi kapsamında, SHGM tarafından oluşturulan yazılımla sivil hava ulaşımına açık havaalanlarının mania planlarının çizilebildiğini, aynı zamanda söz konusu sistemle seyrüsefer yardımcı cihazlarının etki alanlarının da oluşturulabildiğini anlattı.

Yazılım çalışmalarının büyük oranda tamamlanarak test amaçlı kullanıma açıldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Tamamen kullanıma açılması sonrasında taşınmaz sahipleri de e-Devlet üzerinden taşınmazlarının yapılaşma durumlarına ilişkin rapor alabilecek. İmar planı yapmaya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yazılım üzerinden mania sorgulamaları gerçekleştirilebilecek. "SHGM Kurumsal Dönüşüm Modeli" ile kuruma ait organizasyon yapısının insan kaynaklarını önceleyen nitelikte ve çağın gereklerine uygun şekilde yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır. Standardizasyonun sağlanması, kurumsal imkan ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi ve iş gücü verimliliğinin artırılmasıyla diğer ülkelerin örnek aldığı havacılık otoritesi olunması amaçlanmaktadır. Çalışmalarımız bu minvalde tüm hızıyla devam etmektedir."

Uraloğlu, hava aracı sertifikasyon kabiliyetinin tam olarak kazanılması ve gerekli altyapının oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Sertifikasyon işlemlerinin milli olarak yapılmaya başlandığını vurgulayan Uraloğlu, "Önceki yıllarda HÜRKUŞ eğitim uçağı sertifikalandırılmış ve ilk yerli tasarım olan sıcak hava balonu tip sertifikası verilmiştir. Halihazırda 110 sıcak hava balonu üretilmiş, farklı ülkelere 13 balon ihracatı gerçekleştirilmiştir. Gökbey helikopterinin yanı sıra, birçok alanda yerli ve milli hava aracıyla parçalarının sertifikasyon faaliyetlerine de devam ediliyor." dedi.