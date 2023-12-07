Binlerce öğrenciye müjdeli haber geldi! Tam 1.250 TL IBAN'a yatacak! 10 Aralık son tarih...
Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken, lisans ve önlisans öğrencileri çeşitli burs ve eğitim ödeneklerinden yararlanabilmek için başvurularını gerçekleştirdiler. Bu süreç, öğrencilere daha rahat bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri ve eksiklerini gidererek kendilerini geliştirebilmeleri için önemli bir adım. Burs ve eğitim ödenekleri, öğrencilere maddi destek sağlamak ve eğitim masraflarını karşılamak amacıyla sunulan önemli imkanlardan biridir. İşte detaylar...
2023-2024 eğitim-öğretim yılı, öğrencilerin akademik başarılarına odaklanmaları ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaları için bir fırsat sunarken, alacakları burslar da bu süreci daha konforlu ve verimli hale getirmeye yönelik önemli bir destek sağlayacaktır. Peki VGM bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?
VGM BURS ÖDEMELERİ 2023-2024
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "5.972 öğrencimize ilk defa burs verilmeye başlanacak, burs almaya hak kazanan öğrencilere hesap açım ve belge tamamlama işlemlerinin ardından bursları Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanacak." denildi.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.
GERİYE DÖNÜK ÖDENECEK!
Vakıflar Genel Müdürlüğü ilk burs ödemeleri hesap açım ve belge tamamlama işlemlerinin ardından burslar Ekim ayından itibaren dikkate alınarak geriye dönük olarak ödenecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursları okulların bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüklerince yapılacak. Öğrenciler Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numarasını iletecek.
Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
VGM BURSU KAÇ AY YATAR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 1250,00 TL burs verilmektedir.
HANGİ DURUMLARDA BURS KESİLİR?
Bölge Müdürlükleri her yıl öğrencinin öğrencilik halinin devam edip etmediğini ve başarı durumunu tespit ederler. Öğrencinin öğrencilik halinin sona ermesi, öğrencinin bir önceki eğitim yılındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00'nin altında olması, öğrencinin herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunması, öğrencinin ceza aldığı tarih itibariyle öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası almış olması, öğrencinin süresi içerisinde başarı belgesini (transkript) ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmemesi, öğrencinin herhangi bir mazeretten dolayı kaydını dondurmuş olması halinde burs kesilir.
Ayrıca Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu programlarında okurken burs almaya hak kazanan öğrencilerin %100 bursunu kaybederek Vakıf Üniversitelerinde eğitimine devam etmeleri halinde bursları kesilir.
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