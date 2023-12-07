Merkez Bankası rezervlerinde rekor!
Son dakika haberine göre Merkez Bankası'nın rezervleri 136,5 milyar dolardan 140.1 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların rekorları kırılmış oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 1 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Kasım'da 90 milyar 997 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar yükselişle 136 milyar 493 milyon dolardan 140 milyar 149 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Toplam rezervlerde mayıs sonundan 1 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 41 milyar 691 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 42,3'e karşılık geldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
|27.05.2022
|41.611
|61.285
|102.897
|24.06.2022
|41.594
|60.342
|101.936
|29.07.2022
|40.163
|61.101
|101.263
|26.08.2022
|40.824
|70.823
|111.647
|30.09.2022
|38.996
|68.052
|107.048
|28.10.2022
|39.377
|74.804
|114.180
|25.11.2022
|42.835
|79.766
|122.601
|30.12.2022
|45.851
|82.904
|128.755
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|26.05.2023
|41.939
|56.519
|98.458
|27.06.2023
|41.432
|67.155
|108.587
|28.07.2023
|41.425
|72.349
|113.774
|25.08.2023
|41.344
|75.955
|117.299
|29.09.2023
|40.629
|81.575
|122.203
|27.10.2023
|44.148
|82.412
|126.560
|17.11.2023
|45.241
|89.226
|134.468
|24.11.2023
|45.496
|90.997
|136.493
|01.12.2023
|46.916
|93.233
|140.149
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