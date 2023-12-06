TOKİ Ankara Beypazarı kura sonuçları açıklandı! TOKİ Ankara kura çekimi isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ, binlerce vatandaşın ev hayalini gerçekleştiriyor. Yıl sonu kampanyaları, uygun ödeme koşulları ve geniş konut seçenekleriyle dikkat çekiyor. Ankara Beypazarı konutları için kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Başvuru yapanlar kura sonuçları isim listesini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Ankara Beypazarı kura sonuçları açıklandı mı? İşte haberin detayları...