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Son dakika: Türkiye'den Vietnam kararı! Ho Şi Min'de başkonsolosluk açılacak

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Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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Son dakika: Türkiye’den Vietnam kararı! Ho Şi Min’de başkonsolosluk açılacak

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Vietnam ekonomisinin kalbi Ho Şi Min şehrinde Başkonsolosluk açma hususunda mutabık kaldık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Yılmaz, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile baş başa ve heyetler arası görüşme geçekleştirdi.

"HO Şİ MİN'DE BAŞKONSOLOSLUK AÇILACAK"

Görüşmeye dair açıklamada bulunan Cevdet Yılmaz, "Vietnam ekonomisinin kalbi Ho Şi Min şehrinde Başkonsolosluk açma hususunda mutabık kaldık." dedi.

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