Son dakika | Çalışan emeklilere 5 bin TL | Önerge TBMM’de kabul edildi

Keskin, bir soru üzerine, "Bir bankamızla ve onun bir şube müdürüyle ilgili değerlendirmeler var. Çok fazla bir detaya sahip değilim ama konunun otoritemiz tarafından yakından izlendiğini ve değerlendirildiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Komisyonda, fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.