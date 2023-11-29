Son dakika | Çalışan emeklilere 5 bin TL | Önerge TBMM'de kabul edildi
Son dakika haberi...TBMM Genel Kurulunda, çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören teklif kabul edildi.
Komisyonda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, teklifin, TCDD Genel Müdürlüğünün kullandığı kredilere ilişkin maddesi hakkında komisyona bilgi verdi.
2008 ve 2013 yıllarında yapılan düzenlemelerle vadesi geçmiş devirli kredi borçlarının, TCDD'nin ödenmemiş sermayesine mahsup işlemi yapılarak tasfiye edildiğini belirten Pezük, görüşülen düzenlemeyle 1984-2006 yıllarında devirli kredilere ait borçların mahsup edilmesinin amaçlandığını anlattı.
Pezük, "31 Kasım 2023 itibarıyla 1984-2006 yılları arasında 12 adet vadesi geçen kredi borcu 3,4 milyar lira. Vadesi gelecek 4 adet krediyle ilgili de bugünkü kurlarla toplamda 4,3 milyar lira borç bulunuyor." diye konuştu.
Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin düzenleme hakkında komisyona açıklama yaparken KKM hesaplarındaki tutarın bugün itibarıyla 2 trilyon 767 milyon 902 bin lira olduğunu belirtti.
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Ekrem Keskin, finansal yeniden yapılandırma programına ilişkin yaptığı açıklamada, bu kapsamda 2019-2023 yıllarında toplam 141 milyar lira tutarında kredinin, yüksek bölümü imalat, enerji ve turizm sektörlerinde olmak üzere yapılandırıldığını bildirdi. Keskin, uygulamadan en yüksek oranda İstanbul'daki firmaların yararlandığını da kaydetti.
Keskin, bir soru üzerine, "Bir bankamızla ve onun bir şube müdürüyle ilgili değerlendirmeler var. Çok fazla bir detaya sahip değilim ama konunun otoritemiz tarafından yakından izlendiğini ve değerlendirildiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.
Komisyonda, fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.
Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM ALES/3 sonuç sorgulama | 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
- Memura 3600 ek gösterge artışı! %50 zamda ilave çifte kazanç müjdesi! Öğretmen, hemşire, avukat, polis maaşına...
- MEB'den son dakika müfredat kararı! Binlerce öğrenci için değişiklik! Derslerde artık...
- 23.918.074 kişi Mars'a gidiyor! NASA "Send your name" butonunu açtı! Türkiye'den binlerce kişi başvurdu
- Futbol tarihine geçecek değişiklik! Sarı ve kırmızı kartının yanına artık...
- Altın yatırımcısına adım adım rapor çıktı! Adeta uçuşa geçti, 1 yılda %74 kar! Gram, çeyrek, yarım, tam altın %600 üstü...
- Emeklinin kök maaşına %4 ek iyileştirme artışı şekillendi! %40'lık zam yeni tahmini oluşturdu! 7.500 TL alana 6-12 puanlık pay ilave...
- Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayında ne kadar, kaç TL artacak? Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı
- Vapur seferleri iptal edildi mi? 29 Kasım Çarşamba İstanbul'da feribot seferleri son durum ne, iptal mi? İDO, BUDO, Şehir hatları sorgulama ekranı...
- 2. Torba yasada 6 temel madde listelendi! Meclis'te milyonların yüzünü güldürecek detaylar! 2000 sonrasına emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro
- Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım Bursa'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...