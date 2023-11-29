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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Vietnam Başbakanı Phạm Minh Chính ile görüştü: Ekonomik işbirliği artacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Vietnam Başbakanı Phạm Minh Chính ile görüştü: Ekonomik işbirliği artacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye - Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 45. yılında Vietnam Başbakanı Phạm Minh Chính’in Türkiye’yi ziyareti kapsamında önemli görüşmeye imza attı. İki ülke ticari ilişkilerin kazan-kazan anlayışıyla daha da geliştirilmesi noktasında mutabık kaldı.

Bakan Ömer Bolat, Vietnam Başbakanı Phạm Minh Chính ile görüşmesine dair yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki ticaretin daha dengeli hale getirilmesi, Türk ürünlerinin Vietnam pazarına erişim koşullarının kolaylaştırılması, Türk müteahhitlik firmalarının Vietnam'daki projelerde daha aktif yer alabilmesi yönündeki beklentilerimizi dile getirdik." dedi.

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Bakan Bolat, Türkiye ile Vietman arasındaki ikili ticari ilişkilerin kazan-kazan anlayışıyla daha da geliştirilmesi noktasında mutabık kalındığını açıkladı.

"EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ARTACAK"

Bolat, "Asya'nın doğu ve batı ucunda dünya ekonomisinin iki yükselen gücü olan Vietnam ve Türkiye ekonomik ve ticari işbirliklerini arttırmaya devam edecektir." mesajını verdi.

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