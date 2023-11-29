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Emekli ve memurun gözü bu veride! Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak? İlk tahmin geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Emekli ve memurun gözü bu veride! Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak? İlk tahmin geldi

Emekli ve memurların zam oranının belirlenmesinde en büyük parametre olan enflasyon oranlarıyla ilgili yeni tahmin geldi. Ekonomistler Kasım 2023 dönemi için enflasyon beklentisini yüzde 3,68 olarak açıklarken, yıl sonu tahmini ise yüzde 66,80 oldu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artış göstermişti.

2023 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 44,55 3,66 6,65
Şubat 51,57 3,52 3,15
Mart 49,56 2,86 2,29
Nisan 46,26 2,65 2,39
Mayıs 48,54 0,07 0,04
Haziran 42,07 3,91 3,92
Temmuz 61,01 9,07 9,49
Ağustos 65,51 7,32 9,09
Eylül 65,50 5,00 4,75
Ekim 68,73 4,08 3,43
Kasım 66,80 3,68
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