18 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Baskıyla hiçbir şekilde insanlık vicdanı susmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Baskıyla hiçbir şekilde insanlık vicdanı susmaz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ABD’nin yaptırım kararına sert tepki: Baskıyla hiçbir şekilde insanlık vicdanı susmaz

ABD Hazine Bakanlığı, Gazze, Sudan, Türkiye, Cezayir ve Katar'da bulunan Hamas bağlantılı kişilere yaptırım uygulayacağını açıkladı. ABD bu yaptırım kararıyla birlikte açık bir şekilde Filistin'in yanında olanlara tehdit ve baskı ile boyun eğdirmeye çalıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin olarak "Yaptırımla, baskıyla, engellemeyle, suç üretmeyle hiçbir şekilde insanlık vicdanı susmaz" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA