Bakan Mehmet Şimşek Fransız ve Alman yatırımcılarla bir araya gelecek: Gitmedik yer bırakmayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlattığı yatırım turları kapsamında bugün Fransa'nın başkenti Paris'te günübirlik temaslarda bulunacak. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bakan Şimşek, Türk ekonomisinin daha iyi konuma gelmesi amacıyla, "Gitmedik yer bırakmayacağız Çünkü bizim derdimiz Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak" demişti.
Bakan Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'deki temaslarının ardından, bugün de Fransa'da yatırımcılarla buluşacak.
YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
Bakan Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirecek.
KİMLERLE GÖRÜŞECEK?
Temasları kapsamında OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ile görüşecek Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de bir araya gelecek.
TÜRKİYE'NİN EKONOMİK HEDEFLERİ ANLATILACAK
Franco-German Forum'un akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak Şimşek, görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatacak, katılımcıları fırsatları değerlendirmeye davet edecek.
"DERDİMİZ TÜRKİYE'YE DOĞRUDAN YATIRIMLARI ARTIRMAK"
Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında yurt dışı temaslarına ilişkin bilgi verirken gelecek 1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planladığını belirterek, "Gitmedik yer bırakmayacağız. Çünkü bizim derdimiz Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak. Yakında Uzak Doğu'ya da gitmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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