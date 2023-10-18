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İsrail Gazze'deki hastaneyi MK-84 bombasıyla mı vuruldu? Katliam bombası MK-84’ün özelliği ne?

Katil İsrail, dün gece bir kez daha çirkin yüzünü Gazze'de gösterdi. El-Ehli Baptist Hastanesi'ne attığı füze ile 500 masum ve mazlum canı katleden Siyonist şeytani yapı artık bütün insanlığı tehdit eder duruma geldi. Saldırı sonrası bütün dünyadan tepki yükselirken saldırıda kullanılan katliam bombasının detayları araştırılmaya başlandı. Basına konuşan savunma teknolojileri uzmanı Dr. Arif Emre Örün, "Genel savaş taktikleri ve teknik veriler göz önünde bulundurularak saldırıda MK-84 güdümlü bombasının kullanıldığını söyleyebiliriz" dedi. Peki, katliam bombası MK-84'ün özelliği ne? Neden bu bomba seçildi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 16:08
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İsrail Gazze’deki hastaneyi MK-84 bombasıyla mı vuruldu? Katliam bombası MK-84’ün özelliği ne?

SON DAKİKA: Soykırım ve terör devleti İsrail, tarihe kara leke olarak geçen bir adi saldırıya imzasını attı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik füzeli saldırısı ve 500 masumun ölümüne yol açtı.

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İsrail Gazze’deki hastaneyi MK-84 bombasıyla mı vuruldu? Katliam bombası MK-84’ün özelliği ne?

Saldırının ise "MK-84" güdümlü bomba ile yapıldığı ihtimali gündeme getirdi.

Peki, katliam bombası MK-84'ün özelliği ne? Neden bu bomba seçildi? İşte detaylar…

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İsrail Gazze’deki hastaneyi MK-84 bombasıyla mı vuruldu? Katliam bombası MK-84’ün özelliği ne?

Savunma teknolojileri uzmanı Dr. Arif Emre Örün, teknik veriler ve görüntülerden hareketle yaptıkları değerlendirmeye ilişkin bilgi verdi.

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İsrail Gazze’deki hastaneyi MK-84 bombasıyla mı vuruldu? Katliam bombası MK-84’ün özelliği ne?

Hava savunma sistem mühendisliği alanında çalışmalar yapan Örün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, nokta atışı operasyondan ziyade topyekün yıkma ve yok etme amacı güdüldüğünü, bu sebeple tek seferde en fazla tahribat oluşturacak MK serisi bombaların tercih edildiğini söyledi.

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İsrail Gazze’deki hastaneyi MK-84 bombasıyla mı vuruldu? Katliam bombası MK-84’ün özelliği ne?

Örün, "Fosfor bombalarının kullanıldığına dair de birçok belirti mevcut. Bunun yanı sıra ömrü dolmakta olan eski nesil bomba ve mühimmatların da kullanıldığı tahmin edilmektedir." dedi.