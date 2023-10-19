Okulların 2024 pansiyon ücretleri netleşti; İlköğretim, ortaöğretim, özel eğitim, mesleki-teknik eğitim pansiyon...
2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların pansiyon ücretleri açıklandı. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları için okul pansiyon ücretleri ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve mesleki eğitim kurumlarında belli oldu. İşte detaylar...
2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların pansiyon ücretleri açıklandı. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları için okul pansiyon ücretleri ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve mesleki eğitim kurumlarında belli oldu. İşte detaylar...
2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 27 bin 900 liraya yükselecek.
Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 31 bin 300 liraya çıkacak.
İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 37 bin 600 lira olacak.
2024 Yılı Ücreti (TL)
İlköğretim Kurumları (İlkokul, Ortaokul, Yatılı Orta Okullar, İmam Hatip Okulları) 27.900 TL
İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları) 37.600 TL
Ortaöğretim Okulları (Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri) 27.900 TL
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları (3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Okullar) 31.300 TL
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