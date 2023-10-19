19 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Okulların 2024 pansiyon ücretleri netleşti; İlköğretim, ortaöğretim, özel eğitim, mesleki-teknik eğitim pansiyon...

Okulların 2024 pansiyon ücretleri netleşti; İlköğretim, ortaöğretim, özel eğitim, mesleki-teknik eğitim pansiyon...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2023 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
ABONE OL
Okulların 2024 pansiyon ücretleri netleşti; İlköğretim, ortaöğretim, özel eğitim, mesleki-teknik eğitim pansiyon...

2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların pansiyon ücretleri açıklandı. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları için okul pansiyon ücretleri ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve mesleki eğitim kurumlarında belli oldu. İşte detaylar...

2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların pansiyon ücretleri açıklandı. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları için okul pansiyon ücretleri ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve mesleki eğitim kurumlarında belli oldu. İşte detaylar...

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 27 bin 900 liraya yükselecek.

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 31 bin 300 liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 37 bin 600 lira olacak.

2024 Yılı Ücreti (TL)

İlköğretim Kurumları (İlkokul, Ortaokul, Yatılı Orta Okullar, İmam Hatip Okulları) 27.900 TL

İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları) 37.600 TL

Ortaöğretim Okulları (Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri) 27.900 TL

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları (3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Okullar) 31.300 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA