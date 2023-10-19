Okulların 2024 pansiyon ücretleri netleşti; İlköğretim, ortaöğretim, özel eğitim, mesleki-teknik eğitim pansiyon...

2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların pansiyon ücretleri açıklandı. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları için okul pansiyon ücretleri ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve mesleki eğitim kurumlarında belli oldu. İşte detaylar...

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 27 bin 900 liraya yükselecek.